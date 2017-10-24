Позитивные новости

Tesla выиграла свой первый контракт с компанией Vestas, крупнейшим в мире производителем ветряных турбин. Согласно условиям, Tesla будет поставлять свои батареи Powerpack для первого в мире проекта по объединению солнечной энергии, ветровой и системой хранения энергии Tesla.

Куратором проекта, стоимостью 160 миллионов долларов, является компания Windlab, а располагаться он будет на участке комбинированных возобновляемых источников энергии в парке Кеннеди в Северном Квинсленде, Австралия.

Финансирование для этого проекта компания Windlab получила от Clean Energy Finance Corporation (Австралийский государственный фонд) и Австралийского агентства возобновляемой энергии, а в качестве своих партнеров она выбрала компании Tesla, Vestas и Quanta.

Для проекта Tesla / Vestas будут созданы 12 ветряных турбин Vestas, каждая из которых будет иметь высоту 132 метра, они станут самыми высокими в Австралии.

Технология хранения аккумуляторов Tesla особенно полезна в таких местах, как Квинсленд, эта область может похвастаться сильным ветром, но только в определенное время дня.

Батареи Powerpacks Tesla позволит хранить энергию ветра, произведенную в дневное время и использовать ее в течение дня и ночи по мере необходимости.

Ожидается, что проект будет завершен примерно через год и будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2018 года. По завершении проекта, как ожидается, будет создано 100 местных рабочих мест, а энергией будут обеспеченны 35 000 австралийских домашних хозяйств.

«Мы считаем, что Kennedy Energy Park продемонстрирует, насколько эффективно сочетать одновременно производство энергии с помощью ветра, солнца и хранение энергии для обеспечения низкой стоимости, надежной и чистой энергии для будущего Австралии», - сказал Роджер Прайс (Roger Price), председатель и главный исполнительный директор Windlab.

«Большее создание таких проектов, как этот, может гарантировать, что Австралия сможет выполнить свои Парижские обязательства, одновременно оказывая давление в сторону понижения на цены на электроэнергию».

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