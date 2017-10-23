Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Позитивные новости

Грибы помогут в утилизации пластика

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 
Подробности
Категория: Позитивные новости
Октябрь 23, 2017
Просмотров: 199
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Бисфенол А, обычно известный как BPA, не та вещь, которую бы хотелось оставлять в окружающей среде.

Это химическое соединение, которое используется для производства поликарбонатного пластика. Того самого пластика, который окружает нас везде: бутылки для воды, детские игрушки, и даже стоматологические пломбы.

О наносимом им вреде начали подозревать еще с 1930-х годов, и только в последние года об этом заговорили достаточно громко. Бисфенол А схож с женским половым гормоном – эстрогеном, в полученном количестве он негативно влияет на мозг и репродуктивные функции как у женщин, так и у мужчин.

Грибы помогут в утилизации пластика бисфенол а

Даже небольшое количество соединения при попадании в организм человека вызывает нарушения его работы. С 2010 года во многих штатах США запрещено использовать это соединение для производства пластиковых продуктов для детей (таких как детские рожки для кормления, бутылки и игрушки), в Европе до сих пор работают над похожими правилами.

Когда же поликарбонатный пластик разрушается в процессе переработки или даже когда он оказывается в мусорном контейнере, содержащийся в нем Бисфенол А освобождается.

Грибы помогут в утилизации пластика бисфенол а

Однако последнее исследование указывает на то, что гриб может помочь удержать BPA на расстоянии.

Исследователи Трихул Артам (Trishul Artham) и Мукеш Добле (Mukesh Doble) из Индийского технологического института Мадрас провели исследования. Они начали с обработки поликарбонатных пластиковых полосок, нагревая их до 100° C в течение 30 дней, затем воздействуя ультрафиолетовым светом в течение 10 дней.

Это создавало свободные радикалы, которые, в свою очередь, разрушали молекулярную структуру пластика. Затем они помести на полоски три вида грибов, включая бело-красный плесневой гриб, который используется для очистки загрязняющих веществ в коммерческих целях. Контрольная группа из пластмасс не обрабатывалась.

Грибы помогут в утилизации пластика бисфенол а

Они обнаружили, что грибы значительно лучше росли на обработанном пластике. Вместо того, чтобы быть попасть в окружающую среду, BPA был поглощен грибом в качестве источника энергии.

Грибы помогут в утилизации пластика бисфенол а

Даже спустя 12 месяцев практически разложившийся обработанный пластик не освобождал BPA, так как все это поглощалось грибом. Необработанный пластик, напротив, показал малую степень разложения - это означало, что его структура все еще удерживается благодаря BPA, которое в скором времени окажется в окружающей среде.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.