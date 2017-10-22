Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 22, 2017 Просмотров: 279

Ежегодная прививка от гриппа не гарантирует 100%-ую защиту от вируса. Но существует один секрет, который повысит сопротивляемость организма к любым заболеваниям, – необходимо почаще быть в хорошем настроении.

В недавнем исследовании Векснерского медицинского центра в Огайо приняли участие 138 добровольцев в возрасте от 65 до 85 лет. За две недели до того, как они были вакцинированы от гриппа, ученые собирали информацию об их рационе, уровне физической активности и стресса, качестве сна, положительных и негативных эмоциях. После вакцинации наблюдение продолжилось в течение одного месяца.

Спустя 4 недели после вакцинации ученые отметили, что людей, имеющих больше антител к гриппу, объединяет один фактор – хорошее настроение. Чем больше положительных эмоций испытывал человек, тем лучше его организм сопротивлялся вирусу.

В ходе предыдущих исследований ученые выяснили, что затяжная депрессия снижает иммунитет, но доказать, что отсутствие стресса может оказать положительно влияние на устойчивость организма к заболеваниям, смогли доказать только сейчас.

Исследователи добавляют, что хорошее настроение не только защищает вас от полезней, но и улучшает поведение в целом. В ходе эксперимента было замечено, что веселые люди больше тренируются, предпочитают более здоровую пищу и крепко спят по сравнению с теми, кто испытывает стресс.

Если вы не хотите сидеть на больничных, чаще смейтесь и улыбайтесь!

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