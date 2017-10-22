Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Позитивные новости

От гриппа излечит хорошее настроение

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 
Подробности
Категория: Позитивные новости
Октябрь 22, 2017
Просмотров: 279
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Ежегодная прививка от гриппа не гарантирует 100%-ую защиту от вируса. Но существует один секрет, который повысит сопротивляемость организма к любым заболеваниям, – необходимо почаще быть в хорошем настроении.

В недавнем исследовании Векснерского медицинского центра в Огайо приняли участие 138 добровольцев в возрасте от 65 до 85 лет. За две недели до того, как они были вакцинированы от гриппа, ученые собирали информацию об их рационе, уровне физической активности и стресса, качестве сна, положительных и негативных эмоциях. После вакцинации наблюдение продолжилось в течение одного месяца.

Спустя 4 недели после вакцинации ученые отметили, что людей, имеющих больше антител к гриппу, объединяет один фактор – хорошее настроение. Чем больше положительных эмоций испытывал человек, тем лучше его организм сопротивлялся вирусу.

В ходе предыдущих исследований ученые выяснили, что затяжная депрессия снижает иммунитет, но доказать, что отсутствие стресса может оказать положительно влияние на устойчивость организма к заболеваниям, смогли доказать только сейчас.

Исследователи добавляют, что хорошее настроение не только защищает вас от полезней, но и улучшает поведение в целом. В ходе эксперимента было замечено, что веселые люди больше тренируются, предпочитают более здоровую пищу и крепко спят по сравнению с теми, кто испытывает стресс.

Если вы не хотите сидеть на больничных, чаще смейтесь и улыбайтесь!

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.