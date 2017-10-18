Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 18, 2017 Просмотров: 266

На днях компания Google объявила, что в следующем году все свои центры обработки данных и офисы будут обеспечены на 100% энергией из возобновляемых источником. Корпоративный гигант быстро продвинулся к достижению своей цели, которая была установлена в 2016 году и будет реализована уже в 2018 году.

В своем Отчёте о воздействии на окружащую среду за 2017 год Google заявила, что она стала пионером «новых моделей закупок энергии, которые могут использовать другие» и «способствовала широкому распространению глобальному внедрению чистой энергии».

«Мы считаем, что Google может создавать инструменты для улучшения жизни людей, уменьшая нашу зависимость от природных ресурсов и ископаемого топлива», - сказал Урс Хёльцле (Urs Hölzle) исполнительный директор Google.

Быстрый переход Google на чистую энергию является хорошей новостью не только из-за влияния компании, которое она может оказать на другие компании, но еще и потому, что энергопотребление этого гиганта очень велико. Для сравнения, по оценкам только 2015 года – это то количество энергии, которое потребляет город Сан-Франциско.

В соответствии со своей стратегией перехода на устойчивую энергетику Google также запустила инициативу по добавлению датчиков качества воздуха в транспортные средства Google Street View и планирует изменить свои системы обработки отходов, чтобы гарантировать, что компания ничего не отвозит на свалку. Половина из 14 центров обработки данных Google уже достигли этой цели.

Большая часть возобновляемой энергии Google приобретает у внешнего поставщика. Тем не менее, компания делает важные шаги, чтобы обеспечить производство своей собственной энергии, включая недавнее приобретение компанией энергии у ветряной фермы Телленс в Норвегии.

Контракт на 12-лет обеспечить 100% покрытие зеленой энергией центры обработки данных Google в Финляндии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии.

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