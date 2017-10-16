Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 16, 2017 Просмотров: 399

Автомобилестроительная компания General Motors создала новую автомобильную платформу для работы в тяжелых условиях. Выпуск новинки намечен на будущий год. В GM заявили, что их «секретная» разработка сможет заменить грузовые автомобили чуть ли не полностью. Платформа получила название Silent Utility Rover Universal Superstructure или просто SURUS.



Может стать автомобилем.

Итак, в чем же собой представляет новая разработка американской компании? На самом деле, все очень просто. Главное название SURUS сделать работу спасателей безопаснее, а также разгрузить транспортные средства, в частности грузовики, от необходимости транспортировке на месте прицепов и платформ со специальным снаряжением и оборудованием. Если таковое установлено на эту самую платформу.



Похожа на скейтборд.

Секрет в том, что SURUS – полностью автономна и может осуществлять движение (будучи, по сути, прицепом) без автомобиля-тягача. В нынешнем варианте платформа использует колесную базу 4х4, может управляться дистанционно и приводится выдвижение двумя электродвигателями, которые питаются от литий-ионного аккумулятора. Разрабатывалась база с расчетом на то, что использовать ее придется в условиях бездорожья.



Управляет с панели или дистанционно.

Немаловажно и то, что на платформу SURUS, которая напоминает гигантский скейтборд, может быть установлено любое снаряжение и оборудование, которое обычно несет грузовик. Таким образом, спасатели получают доступ к снаряжению, а грузовики могут заниматься другой, куда более важной работой в сложившихся обстоятельствах.

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