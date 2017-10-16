Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Позитивные новости

General Motors создает универсальную автоплатформу, которая заменит привычные грузовики

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 
Подробности
Категория: Позитивные новости
Октябрь 16, 2017
Просмотров: 399
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Автомобилестроительная компания General Motors создала новую автомобильную платформу для работы в тяжелых условиях. Выпуск новинки намечен на будущий год. В GM заявили, что их «секретная» разработка сможет заменить грузовые автомобили чуть ли не полностью. Платформа получила название Silent Utility Rover Universal Superstructure или просто SURUS.

Для любого оборудования.

Может стать автомобилем.

Может стать автомобилем.

Итак, в чем же собой представляет новая разработка американской компании? На самом деле, все очень просто. Главное название SURUS сделать работу спасателей безопаснее, а также разгрузить транспортные средства, в частности грузовики, от необходимости транспортировке на месте прицепов и платформ со специальным снаряжением и оборудованием. Если таковое установлено на эту самую платформу.

Похожа на скейтборд.

Похожа на скейтборд.

Секрет в том, что SURUS – полностью автономна и может осуществлять движение (будучи, по сути, прицепом) без автомобиля-тягача. В нынешнем варианте платформа использует колесную базу 4х4, может управляться дистанционно и приводится выдвижение двумя электродвигателями, которые питаются от литий-ионного аккумулятора. Разрабатывалась база с расчетом на то, что использовать ее придется в условиях бездорожья.

Управляет с панели или дистанционно.

Управляет с панели или дистанционно.

Немаловажно и то, что на платформу SURUS, которая напоминает гигантский скейтборд, может быть установлено любое снаряжение и оборудование, которое обычно несет грузовик. Таким образом, спасатели получают доступ к снаряжению, а грузовики могут заниматься другой, куда более важной работой в сложившихся обстоятельствах.

Отличная инициатива.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.