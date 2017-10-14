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Новый супербетон выдерживает землетрясения магнитудой 9 баллов

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Категория: Позитивные новости
Октябрь 14, 2017
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Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) разработали распыляемый экологически чистый бетон, который делает экстерьер зданий настолько же же прочным, как сталь, и способным выдерживать непредвиденные катастрофы.

Материал называется экологически чистой вяжущей цементной смесью или EDCC, и он состоит преимущественно из промышленного побочного продукта, называемого зольной пылью или летучей золой. Для создания смеси также используются полимерные волокна и другие промышленные добавки, которые в совокупности придают ему уникальные свойства прочности и пластичности.

 

Новый супербетон выдерживает землетрясения магнитудой 9 баллов

«Цементная промышленность занимает почти семь процентов в глобальных выбросах парниковых газов. Заменив почти 70 процентов цемента летучей золой, мы можем уменьшить количество используемого цемента. Это довольно срочная потребность, поскольку проиводство одной тонны цемента выпускает в атмосферу почти тонну углекислого газа», - сказал профессор UBC Нэми Бантия (Nemy Banthia).

Конечный продукт по своим характеристикам очень похож на сталь. Он прочный и гораздо более пластичный, чем обычный бетон.

Новый супербетон выдерживает землетрясения магнитудой 9 баллов

Чтобы проверить свое изобретение, исследователи распылили его слоем, толщиной около 10 мм, на стенки бетонных блоков. Затем они смоделировали землетрясение магнитудой 9 баллов - ту же силу землетрясения, которое настигло Тохоку (Япония), в 2011 году.

«Результаты этих испытаний были потрясающими», - сказал доктор технических наук, Салмана Солеймани-Даштаки (Salman Soleimani-Dashtaki). «Здание может трясти, но стены не обвалятся».
Видео ниже показывает, что необработанная стена рухнула при воздействии силы, интенсивностью в 65% от намеченного. Усиленная стена, напротив, выдержала полную интенсивность землетрясения.

Новый супербетон выдерживает землетрясения магнитудой 9 баллов

«Толщина слоя EDCC 10 мм достаточна для укрепления большинства внутренних стен от падений при сейсмических ударах», - сказал Солейман-Даштаки.

Смесь EDCC уже вышла на рынок - в Британской Колумбии и Канаде продукт был обозначен как «официально одобренная модернизация зданий». Продукт набирает популярность, поскольку он является более рентабельным решением, чем крупные ремонтные работы или стальной каркас, который часто используются для защиты зданий при землетрясениях.

Началась работа по укреплению стен начальной школы в Ванкувере, Британская Колумбия, и модернизации школы в сейсмически активной области северной Индии. Благодаря этой технологии затраты на модернизацию зданий сокращаются наполовину.

«Материал может очень легко масштабироваться для других проектов. И будет стоить в два раза дешевле, чем все другие обычно применяемые действия», сказал Саид Бантия.

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