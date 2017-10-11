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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 11, 2017 Просмотров: 604

Семь лет назад АХН создало тест, позволяющий выявить маленькие радости жизни, делающие нас счастливыми. И нужно сказать, что они в значительной мере перекликаются с пунктами из «индекса счастья», показывающего любимые простые удовольствия британцев с поцелуями и объятьями в списке. Чувство свежего, только постиранного белья также высоко ценится в соответствии с недавними исследованиями.

В опросе на выявление двадцати лучших удовольствий в мире, приняли участие две тысячи взрослых людей Великобритании. Более половины респондентов (56 процентов) предпочитают поцелуи и объятия в качестве лучшего простого удовольствия, почти столько же (47 процентов) считают, что их недостаточно.

Деньги, возможно, не приносят счастья, поскольку 87 процентов утверждают, что они ценят простые, повседневные удовольствия больше, чем пополнение бюджета. Но и заключение сделки по-прежнему радует 25 процентов опрошенных.

В целом, исследование показало, что Великобритания – добросердечная нация, так как почти все респонденты (97 процентов) согласны с тем, что помощь другим людям улучшает настроение. Многие из опрошенных высоко ценят удовольствие от хорошего поступка для кого-то (19 процентов) и получения комплимента (24 процента).

Опрос показал, что британцы разделяют множество чудесных удовольствий, в том числе – смех с другими (54 процента), дарение подарка (17 процентов) и сидение перед огнем с журналом (14 процентов).

Возраст также сыграл определенную роль в увеличении удовольствия от простых вещей. Почти все респонденты (97 процентов) согласились, что начали больше ценить повседневные радости по мере того, как они стали старше.

По словам экспертов, люди могут изо всех сил и средств покупать щедрые подарки, устраивать щедрые вечеринки или отправляться на диковинные праздники, но чаще, чем кажется, мы испытываем сильное удовольствие от простых вещей в жизни.

Когда стоимость жизни растет быстрее, чем зарплата, люди больше осознают свой бюджет и то, сколько они тратят, уделяя внимание тому, что действительно делает их счастливыми.

Итак, топ-20 простых удовольствий выглядит следующим образом:

1. Поцелуи и объятия (56 процентов),

2. Смех вместе с другими (54 процента),

3. Чистое белье (38 процентов),

4. Поглаживание домашних животных (30 процентов),

5. Заключение сделки (25 процентов),

6. Получение комплиментов (24 процента),

7. Поиск денег (21 процент),

8. Слушать старого друга (21 процент),

9. Доброе дело для людей, помощь с детьми (19 процентов),

10. Провести ленивое воскресенье (18 процентов),

11. Пить чай с другом (17 процентов),

12. Дарение подарка (17 процентов),

13. Запах скошенной травы (16 процентов),

14. Потеря веса (16 процентов),

15. Сидение перед огнем с журналом (14 процентов),

16. Доброта со стороны незнакомца (14 процентов),

17. Расслабление в теплой ванне (12 процентов),

18. Утреннее пение птиц (11 процентов),

19. Обнаружение того, что уже давно будто бы было потеряно (11 процентов),

20. Ходьба босиком по песку (10 процентов).

Теперь мы знаем, что людям по всему миру нравятся очень похожие вещи...

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