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«Умные» стёкла вместо жалюзи — новинка View из Кремниевой долины

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Категория: Позитивные новости
Октябрь 02, 2017
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Компания View, которая создала «умное» стекло, меняющее прозрачность по желанию хозяина, объявила о расширении производства. Эта смарт-новинка не только избавляет от необходимости иметь занавески или жалюзи, но и во многих случаях помогает сэкономить значительное количество энергии, затрачиваемой на охлаждение здания.

Кремниевая долина — родина многих известных компаний, в том числе и View. Их уникальная разработка — стекло, функциями которого можно управлять со смартфона. Например, если за окном очень солнечно — сделать стекло затемнённым, а в пасмурную погоду — прозрачным. Настройки окон также можно установить на автомат, и они будут подстраиваться под погодные условия. Это позволит максимально использовать естественный свет во время пасмурного дня или быть готовым к яркому солнцу.

Для всего этого нужен только смартфон, на котором установлено специальное приложение, и интернет. Смарт-стекло избавляет пользователей от необходимости покупать жалюзи или занавески, а также экономит энергию, затрачиваемую на охлаждение помещения.

Благодаря инвестициям более чем в $300 млн View надеется, что их технология «умного» стекла приживётся в офисах, а затем и в обычных жилых домах. Как следствие, миллиарды, ежегодно затрачиваемые на окна для новых конструкций и дооборудование существующих зданий, можно будет использовать более эффективно.

Сейчас спрос на эту смарт-новинку достаточно высокий: тысячи квадратных метров смарт-стекла заказал аэропорт Сан-Франциско для одного из своих терминалов.

По мнению разработчиков из View, в скором будущем обычные стёкла будут вытеснены стёклами-дисплеями дополненной реальности, и компания уже работает над этими идеями.

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