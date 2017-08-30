Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Август 30, 2017 Просмотров: 35

От одного вида этих потрясающих бассейнов захватывает дух. Можно только попытаться представить себе, какой спектр ощущений переживают люди, которым посчастливилось там поплавать. Невероятной красоты виды и пейзажи сделали эти бассейны известными на весь мир.

1. Бассейн с прозрачным дном в отеле "Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao" (Шанхай, Китай)

Стеклянный бассейн, который находится на 24-м этаже отеля Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao, расположенного в Китае в городе Шанхай.



В Шанхае, крупнейшем городе Китая по численности населения, есть бассейн, который находится на высоте 24 этажей. Расположен он в 4-звездочном отеле "Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao". Его особенностью является прозрачное дно, сделанное из высокопрочного стекла. Благодаря такой необычной конструкции постояльцам отеля, купающимся в этом бассейне, видна проходящая внизу улица и они чувствуют себя парящими, точнее, плавающими в небесах.

2. Безбрежный бассейн в отеле "The Cambrian Hotel Adelboden & Spa" (Адельбоден, Швейцария)

Так называемый бесконечный бассейн, который находится в отеле The Cambrian Hotel Adelboden & Spa, расположенном в Швейцарских Альпах.



В самом сердце Швейцарских Альп есть восхитительный бассейн с впечатляющим видом на горы. Его конструкция относится к категории безбрежных (или бесконечных) искусственных водоемов - вода в нем переливается через край, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы.

3. Бассейн с акулами в отеле Atlantis The Palm Hotel (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты)

Бассейн с акулами, который находится в отеле Atlantis The Palm Hotel, расположенном в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов - Дубае.



В шикарном бассейне 5-звездочного отеля "Atlantis The Palm Hotel" наряду с огромным количеством разных видов рыб содержатся и акулы. Однако купание с хищниками абсолютно безопасно - они вроде бы плавают рядом, но на самом деле находятся за границей из высокопрочного стекла.

4. Переливной бассейн в отеле "Hanging Gardens Ubud Hotel in Bali" (Бали, Индонезия)

Еще один бесконечный бассейн, который находится в отеле Hanging Gardens Ubud Hotel in Bali, расположенном на острове Бали в Индонезии.



Этот панорамный бассейн находится в райском уголке нашей планеты - на острове Бали. Он окружен зеленью тропических джунглей и кажется естественным продолжением пейзажа, создает ощущение слияния с окружающей природой. Такой поразительный эффект обусловлен расположением отельного комплекса на склоне холма на нескольких уровнях. А расстояние между высшим и низшим уровнем бассейна составляет около 10 метров.

5. Безбортный бассейн на крыше отеля "Marina Bay Sands" (Сингапур)

Самый известный бесконечный бассейн, который находится в отеле Marina Bay Sands, расположенном в городе-государстве Сингапур.



Роскошный отель "Marina Bay Sands" состоит из трех зданий, но самой большой гордостью комплекса является Sands SkyPark, откуда открывается изумительный вид на город. SkyPark - это настоящее архитектурное чудо на высоте около 200 метров с грандиозным бассейном. Находясь в нем, кажется, что именно здесь и находится край света. Но те, кого пугает резкий обрыв, могут не беспокоиться - купание в этом бассейне абсолютно безопасно. Ведь чуть ниже так называемого обрыва находится водосбор, который перекачивает воду обратно, так что риск упасть с огромной высоты совершенно отсутствует. Источник

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