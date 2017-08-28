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Позитивные новости

10 главных научных открытий 2017 года

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Категория: Позитивные новости
Август 28, 2017
Просмотров: 191
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2017 год приблизил мир к научно-фантастическому будущему, начиная с регенерации человеческих клеток для выращивания органов и заканчивая созданием 51-кубитного квантового компьютера — и это год еще не закончился. Futurism огласил список из 10 самых значимых открытий за последние 8 месяцев.

1. «Отредактирован» человеческий эмбрион

EAST NEWS

27 июля в Портленде, штат Орегон, ученые добились значительного прорыва в технологии генного редактирования. Воспользовавшись CRISPR, они успешно удалили у человеческого эмбриона ген, связанный с сердечными заболеваниями.

2. Создан металлический водород

Harvard University

27 января впервые в науке ученые создали металлический водород, применив почти пять миллионов атмосфер давления к жидкому водороду. В своем металлическом состоянии водород может действовать как настоящий сверхпроводник, технология совершит революцию во многих областях — от хранения энергии до ракетостроения.

3. Обнаружена планета, на которой можно жить

NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

19 апреля ученые из Европейской организации астрономических исследований нашли лучшую планету для внеземной жизни. LHS 1140b была обнаружена в обитаемой зоне тусклой звезды в 40 световых годах от Земли.

4. CRISPR отредактировал гены внутри человеческого тела

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health

1 июня ученые впервые применили технологию генного редактирования CRISPR (наиболее доступную технику редактирования генов) в человеческом теле. Новое исследование было направлено на удаление вируса папилломы человека (ВПЧ) у 60 женщин, путем применения геля, содержащего необходимое кодирование ДНК для шейки матки, чтобы отключить механизм роста опухоли.

5. Новые технологии позволят выращивать органы

Wake Forest Baptist Medical Center

1 мая были сделаны успехи в области регенеративной медицины. Институт регенеративной медицины Wake Forest в настоящее время возглавляет проекты по выращиванию человеческих органов и тканей. Открытия его исследователей могут помочь в восстановлении повреждений нервов и даже вырастить целые конечности и внутренние органы.

6. Google научил ИИ адаптироваться к сложной среде

DeepMind/YouTube

11 июля подразделение Google по искусственному интеллекту DeepMind опубликовало статью, иллюстрирующую, как его специалисты обучают ИИ-алгоритмы адаптироваться к сложной и меняющейся среде.

7. SpaceX повторно запустила «отработанную» ракету

SpaceX

30 марта SpaceX успешно запустила на орбиту и посадила уже использовавшийся ракетоноситель Falcon 9. Этот прорыв еще больше увеличил доступность космических запусков — экономия более $18 млн за каждый пуск.

8. Создана искусственная матка

Children’s Hospital of Philadelphia

26 апреля врачи Детской больницы Филадельфии сумели сымитировать женскую матку с использованием синтетического устройства для предотвращения смертности и болезней преждевременно рожденных детей младше 37 недель, эксперимент был проведен на новорожденном ягненке.

9. Новый прорыв в квантовых вычислениях

EAST NEWS

28 июля на Международной конференции по квантовым технологиям в Москве был представлен рекордный 51-кубитный квантовый компьютер, открывающий путь для новых применений технологии.

10. ИИ AlphaGo доказал превосходство над людьми в игре го

EAST NEWS

29 мая ИИ от компании DeepMind (принадлежит Google) обыграл пять лучших в мире игроков в го. Впервые он обыграл человека в прошлом году.

«ИТ-компаниям нужны гуманитарии, а не STEM-специалисты»

Больших успехов также удалось достичь в создании клеточного «эликсира молодости». Два независимых открытия были совершены генетиками: в первом случае замедлить старение позволяет ген Nanog, который изучали в Университете Баффало, а во втором внимание ученых бразильского Фонда научных исследований привлек фермент теломераза.

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