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Подробности Категория: Позитивные новости Август 13, 2017 Просмотров: 216

Tesla Model S установила новый рекорд в Италии. Автолюбители, командой из пяти человек, из клуба Tesla Owners Italia недавно проехали 1078 км в модели S 100D за одну зарядку.

Команда старалась использовать как можно меньше энергии, чтобы побить предыдущий рекорд, установленный в Бельгии в июне прошлого года.

Команда проехала через южную Италию со средней скоростью 40 км в час без использования кондиционера, и остановилась, когда на датчике заряда было 0%.

Прошлый рекорд, поставленный в июне 2016 года, зафиксировал отметку в 901,2 км, на что генеральный директор Tesla Илон Маск предположил, что Модель S сможет проехать больше, около 999 км, используя шины с низким сопротивлением качению.

Нормативный показатель Tesla для модели S 100D указывает на 514 миль (827 км) при скорости 45 миль (72 км) в час за один заряд.

Команда не только использовала более эффективные шины, но также и методы «гипермиллинга» (вождение машины, максимально оптимизируя расход топлива), чтобы получить максимально больше дальности.

«Чтобы завершить дистанцию в 1,078 км, мы использовали 98,4 кВт / ч электроэнергии, что эквивалентно восьми литрам газа», - сказал Лука Дел Бо (Luca Del Bo), президент клуба.

«Это стало возможным благодаря очень высокой мощности электрического двигателя, который превращает 95% энергии в движение. Просто подумайте, что наиболее эффективные двигатели внутреннего сгорания сегодня не превышают 30% эффективности».

После объявления этой новости, Илон Маск поздравил клуб с новым рекордом, который кстати, был зафиксирован государственным нотариусом с адвокатом.

Розарио Пингаро (Rosario Pingaro), один из пяти пилотов, добавил: «Вождение было с простой полуавтономной системой управления, что помогло нам поддерживать постоянную скорость».

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