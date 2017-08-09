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Подробности Категория: Позитивные новости Август 09, 2017 Просмотров: 456

Давно не секрет, что нужны существенные изменения, если мы собираемся сохранить нашу планету. Люди оказывают все большее влияние на Землю, а последствия мы каждый день наблюдаем вокруг.

Растет уровень моря, глобальная температура уверенно поднимается вверх. Океаны становятся все более теплыми. Ледяные покровы по всему миру уменьшаются. Ледники отступают, экстремальные погодные явления становятся слишком частыми, а уровень загрязнения водоемов достигает критического уровня. Главная причина этих событий - глобальное потепление.

Однако проблема состоит в том, что население тоже растет. Ежегодно общее население растет примерно на 1,1%, увеличиваясь на 80 миллионов человек.

К счастью, на горизонте есть решения, некоторые из которых доступны уже сейчас. Зеленые, экологически чистые решения набирают популярность, о них чаще рассказывают средства массовой информации.

О многих интересных проектах экологически чистых решений мы регулярно вам рассказываем. Очень важно, чтобы ученые, экологи и компании работали вместе над разработкой решений для сложившейся сложной ситуации.

В этом статье мы расскажем вам о 7 выдающихся зеленых инновациях, которые доказали свою эффективность.

1. 3D-печать

Несомненно, вы слышали о 3D-печати, которой пользуются огромным количеством способов. Ее применяли для всего: для создания протезных конечностей, строительства домов и печати одежды. 3D-принтеры также становятся широко доступными для публики, что позволяет с их помощью создавать простые, но элегантные проекты.

Но 3D-печать также используется для сохранения окружающей среды. Пластик в настоящее время составляет около 13% муниципальных отходов в США и часто оказывается на свалках. Одна из подобных компаний, Perpetual Plastic Project стремится превратить переработанные пластмассовые изделия в трехмерные пластиковые печатные материалы.

С другой стороны, компания Pembient использует 3D-печать для создания искусственных рогов носорога и слоновой кости, которые затем используются, чтобы спасти животным жизнь. Они надеются, что искусственные продукты сделают сложной работу браконьеров, в конечном итоге вытеснят их из бизнеса.

2. Аккумуляторы

Одним из главных факторов изменения климата является наша глубокая зависимость от ископаемого топлива. Сжигание ископаемого топлива создает парниковые газы, что, в свою очередь, способствует общему повышению мировых температур.

Проблема, конечно же, в том, что подавляющее большинство наших методов транспортировки основано на ископаемом топливе. Чтобы уменьшить выбросы, нам необходимо определить способ прекращения сжигания ископаемого топлива.

Предприниматели, такие как Илон Маск, работают над созданием батарей, которые могут хранить большое количество энергии, а затем использовать ее для питания всего: начиная от наших автомобилей, заканчивая нашими домами.

Как отметил журнал Scientific American:

«Решение Маска настолько же дерзкое, насколько простое. Используя энергию солнца, получая достаточное количество возобновляемой энергии для системы и сглаживая производство и использование энергии между пиковыми и внепиковыми часами, нация и планета могут отходить от ископаемого топлива в качестве источника энергии».

3. Вертикальное сельское хозяйство

По мере того, как население растет, а пространство уменьшается, требуются новые методы земледелия. Вертикальные фермы, что предполагает "движение вверх", предлагают больше перспективы в этой области.

Например, ферма Vertical Harvest в Джексоне, штат Вайоминг, представляет собой трехэтажную гидропоновую оранжерею 9x45 м. Удивительно, но, несмотря на небольшие размеры, она может ежегодно производить 16 тонн овощей, 2 тонны зелени и 19 тонн томатов. Стоит сравнить этот уровень производства со стандартными фермами, для которых требуется сотня акров для получения аналогичного урожая.

Кроме того, эти вертикальные теплицы защищают растения от погодных условий, что позволяет выращивать продукты в местах, где это обычно невозможно. По мере того, как города и населенные пункты продолжают расширяться, это уникальное решение с небольшими размерами становится все более актуальным.

4. Опреснение

Как правило, очистка и опреснение воды требует энергии, которая еще более тесно связывает нас с ископаемыми видами топлива. Однако в последние годы ученые работают над созданием решений для очистки воды, которые зависят от возобновляемых источников энергии.

Если вы хотите сделать воду пригодной для питья и очистить ее от бактерий, то одним из лучших способов является просто оставить эту воду в прозрачной бутылке под прямым солнечным светом, и позволить ультрафиолетовым лучам сделать свою работу. Именно так решили ученые из Национальной лаборатории ускорителя SLAC Министерства энергетики США и Стэнфордского университета, разработав устройство, которое активируется солнцем и убивает 99,999 процентов бактерий всего за 20 минут.

Такой тип технологий приобретает все большее значение при увеличении температуры и обезлесения, что ведет к увеличению масштабов засухи. Нам понадобятся простые, относительно рентабельные решения для решения проблемы наличия питьевой воды.

5. Автомобили с нетоксичными выбросами

Как отмечалось ранее, транспортные средства являются крупнейшим источником вредных выбросов. Их распространенность по всему миру и сильная зависимость от ископаемых видов топлива - смертельная комбинация. Если мы сможем решить или, по крайней мере, свести к минимуму эту проблему, это будет большим шагом к сохранению окружающей среды.

Такие изобретатели, как Илон Маск, лидируют в этой области, а Tesla Model S является автомобилем с нулевой токсичностью отработавших газов. К сожалению, сегодня не многие люди могут позволить себе Tesla, поэтому обнадеживает, что другие автопроизводители, такие как Toyota и Honda. с более доступными моделями, также уделяют свое внимание этому аспекту.

В будущем хотелось бы увидеть больше различных транспортных средств с нулевым выбросом, например, самолеты или лодки. Самая большая проблема будет заключаться в недорогом производстве, чтобы сделать модели доступные для развивающихся стран.

6. Здания с нулевым выбросом

Мало кто знает о то, что около 40% потребления энергии в Соединенных Штатах приходится на жилые и коммерческие здания. Если бы это количество можно было бы уменьшить, то получилась бы астрономическая экономия энергии.

Вселяет надежду возрастающий интерес к зеленым зданиям в последние годы. Такие компании, как Net Zero Buildings, работают над созданием зданий (в частности, школ), с нулевыми выбросами в окружающую среду.

7. Очистка океана от пластика

Факт – океан полностью заполнен мусором. Есть огромные плавучие «острова», каждый из которых содержит сотни миллионов кусков мусора. Эти пятна мусора, в свою очередь, разрушают окружающую среду, убивают дикую природу и способствуют разрушению различных ареалов обитания океана.

Некоторые люди серьезно занимаются поиском решения для этой проблемы. Боян Слат создал очень амбициозны проект «Очистка океана», в надежде убрать половину мусора в Тихом Океане.

Другие компании, такие как марка-лидер производства спортивной одежды Adidas, также вносят свой вклад, Adidas работает над поэтапным отказом от пластиковых пакетов в своих магазинах.

Поскольку океаны играют решающую роль в поддержании общего состояния окружающей среды, эти зеленые инновации в будущем будут приобретать все большее значение.

Стоит признать, что самостоятельно ни одно из этих нововведений в настоящее время не имеет большого значения по сравнению с разрушающим действием человека. Но в скором времени они станут необходимостью. Мы просто не можем позволить себе продолжать делать то, что мы всегда делали.

Чтобы будущее стало хорошим, оно должно быть зеленым.

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