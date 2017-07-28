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Мозг может контролировать старение

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Категория: Позитивные новости
Июль 28, 2017
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Стволовые клетки в гипоталамусе мозга способны самостоятельно замедлять процесс старения. Это удалось выяснить специалистам из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Они уже предположили, что в перспективе открытие позволит выработать новые стратегии защиты людей от возрастных заболеваний, а также продлить им жизнь.

Напомним, что гипоталамус отвечает за регуляцию таких важных процессов, как рост человека, его развитие, размножение и обмен веществ. А теперь же ученые сделали вывод, что именно от него зависит старение в целом. И все это – с помощью стволовых клеток, которые отвечают за формирование новых нейронов мозга.

Для проверки того, вызывает ли постепенное снижение количества стволовых клеток старение, специалисты ввели токсин мышам. Он уничтожил 70 процентов нервных стволовых клеток грызунов. Несколько месяцев спустя мыши хуже, чем их собратья без воздействия токсина проходили тесты на выносливость, координацию, способность узнавать предметы и так далее.

После этого провели другой эксперимент. Специалисты ввели пожилым мышам инъекции свежих нервных стволовых клеток. И продолжительность жизни мышей выросла на 15 процентов. если такого же результата удастся добиться у человека, продолжительность его жизни может вырасти с 80 до 96 лет.

По словам профессора Дуншэна Кая, исследование показало, что количество гипоталамических нейронных стволовых клеток снижается в течение жизни, что приводит к старению. Но последствия потери вполне можно обратить. Если внедрять стволовые клетки, можно замедлить, а потом и обратить вспять процесс старения. Ученый особо отметил, что продолжительность жизни контролирует именно мозг.

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