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Пена спасает жизнь

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Категория: Позитивные новости
Июнь 30, 2017
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Уникальная пена, разработанная по заказу американских военных, в будущем может спасти тысячи жизней.

Компания Arsenal Medical разработала вещество под названием ResQ Foam (спасающая пена), которое способно остановить кровопотери и тем самым сохранить жизнь раненным.

Пена не восстанавливает ткани, но она способна стабилизировать состояние раненного, благодаря чему появляется дополнительное время для транспортировки человека в медицинское учреждение и проведения хирургической операции.

С виду вещество напоминает герметик для ванны. Но как только пена вводится в рану, она начинает быстро расширяться и увеличивается в объеме до 35 раз. При ранении в живот пена вводится в рану и обволакивает внутренние органы, останавливает кровотечение. Такая обработка помогает ожидать медицинской помощи в течение трех часов, после чего хирург может полностью быстро удалить пену и приступить к операции.

Существующие методы и материалы для оказания первой помощи при ранении неэффективные. В результате ранений, согласно исследованию в журнале «Травма и хирургия острого ухода», в период с 2001 по 2011 год погибло 5000 человек, в 90% смерть была вызвана большой кровопотерей. Министерство обороны США намерено оказывать поддержку проекту. Ожидается, что клинические испытания начнутся уже в следующем году, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало соответствующее разрешение в отношении ResQ Foam.

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