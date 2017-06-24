Позитивные новости

/ 0 Рейтинг:/ 0

Плохо Отлично

Подробности Категория: Позитивные новости Июнь 24, 2017 Просмотров: 25

Похоже, мечта обывателей иметь для поездок не просто личный транспорт, а воздушный личный транспорт уже близка к осуществлению. Во всяком случае, на одной из ожидаемых премьер нынешнего автосалона в Париже станет летающий квадроцикл. Иметь такое транспортное средство в собственном гараже, бесспорно захотят многие.

Летающий квадроцикл, который заменит городской и личный наземный транспорт

На предстоящем Парижском авиасалоне европейский консорциум Neva Aerospace представит новый концепт персонального VTOL (воздушного судна с вертикальным взлетом и посадкой). Планируется, что этот аппарат, получившие предварительное название AirQuadOne, станет полностью электрическим транспортным средством, которое сможет подниматься на максимальную высоту в 3000 футов (914 м) и летать с максимальной скоростью 80 км/ч. Одной зарядки его аккумуляторной батареи хватит на 20 - 30 минут полета.

Вес аккумулятора составит около 100 кг (при этом полный вес аэрокара - 500 кг). По словам разработчиков, заряжать батарею можно будет на стандартных станциях подзарядки электрических автомобилей. Также владелец будет иметь возможность просто вытащить отработавший аккумулятор и заметить его на новый, полностью заряженный.



Планируется выпустить как пилотируемую, так и беспилотную версии AirQuadOne, каждая из которых будет иметь полезную нагрузку до 100 кг. Также может появиться наполовину электрическая гибридная модель, которая будет иметь время полета около одного часа. Все модели будут оснащены корпусом, изготовленным из переработанного углеродного волокна.

Neva Aerospace в настоящее время разрабатывает поворотные электрические турбовентиляторы, которые будут использоваться для создания тяги. Компания считает, что аэрокар будет отнесен к категории легких самолетов в США и Европейском Союзе. Одной из «фишек» концепта станет то, что его пилот будет иметь постоянную поддержку управления движения при полете, наряду с подключением к экстренной спутниковой связи.



В настоящее время нет информации о том, когда появится функционирующий прототип.

Источник

Поделиться новостью