Позитивные новости

Июнь 21, 2017

У растений длинная и неожиданная линия эволюции. Земные растения сформировались 450 миллионов лет назад, акулы старше деревьев. Первые цветы появились только в меловом периоде, а трава начала прорастать лишь 40 миллионов лет назад.

За это время растения развили некоторые поразительные особенности, и, как показывает последнее исследование, проведённое Бермингемским университетом, «мозг» тоже мог быть одним из них. Правда, это мозг не в том понимании, в котором он существует, например, у животных. У растений он представляет собой набор клеток, действующих как своего рода командный центр.

Было установлено, что эти клетки, обнаруженные в ростках, принимают ключевые решения с точки зрения жизненного цикла растения. Самое главное – они запускают процесс всхода растения, то, что должно быть совершенно чётко выверено во времени, чтобы росток не пробился на свет слишком рано в морозную зиму или слишком поздно жарким летом.

Описывая открытие в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», исследователи взяли в качестве примера растение под названием арабидопсис или резуховидка Таля. Её командный центр состоит из двух видов клеток – одни заставляют семя оставаться бездействующим, а другие инициируют прорастание.

Используя гормоны для передачи информации, практически также, как это делают нервные клетки мозга, клетки растений оценивают окружающие условия и принимают решение, когда лучше запустить так называемый процесс рождения.

Невероятно сложно следить за всходами в режиме реального времени, поэтому команда учёных положилась на математическое моделирование, чтобы предсказать наиболее вероятные сценарии развития биологических процессов.

Придя к заключению, что обмен гормонами контролировал процесс прорастания, исследователи использовали генно-модифицированную резуховидку Таля, чтобы убедиться в тесной связи клеток. В конечном итоге исследователи отметили, что клетки командного центра как бы разговаривают друг с другом посредством движения гормонов.



Пыльник резуховидки Таля под микроскопом

«Наша работа показывает существование ключевого различия между компонентами внутри центра принятия решений», — говорит автор исследования профессор Джордж Бассель.

Но для чего нужны два типа клеток вместо одного? По мнению исследователей, это означает, что у клеток может быть разное «мнение» о природных условиях вокруг, а всход растения происходит только в случае одинакового решения клеток.

«Это как прочитать один и тот же отзыв четыре раза или сравнить четыре разных отзыва на фильм перед походом в кино», — добавляет био-математик Иэн Джонстон, участвующий в исследовании.

Конечно, формально у растений не может быть мозга, но живут они так, как будто он у них есть.

Источник

