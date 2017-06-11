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50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

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Категория: Позитивные новости
Июнь 11, 2017
Просмотров: 332
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Помните времена, когда вязание крючком могло увлечь разве что вашу бабушку? Спешим вам сообщить, что в современном мире все поменялось. Теперь этот вид плетения стал более впечатляющим и модным. Он актуален настолько, что даже украсил собой потрясающий знаменитый залив в Сингапуре.

Команда из 50 человек провела два месяца, скручивая двойные плетеные полиэфирные нити, чтобы создать это трио светильников, которые взаимодействуют с естественным светом днем и светятся ночью. Каждый из них достигает около 17 м в окружности и почти 100 кг весом.

Идея художественного произведения состоит в том, чтобы нарушить обыденную повседневную жизнь. «При виде парящих и пылающих кружевных объектов на фоне величественных небоскребов и темной воды люди остановятся и посмотрят. Эта сиюминутная пауза в мирской рутине нашей жизни, мы надеемся, даст нам возможность отыскать поэзию вокруг нас», — говорят создатели инсталляции, творческий коллектив Choi+Shine Architects.

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива

50 человек два месяца вязали крючком гигантские светильники для сингапурского залива


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