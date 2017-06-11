Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Июнь 11, 2017 Просмотров: 332

Помните времена, когда вязание крючком могло увлечь разве что вашу бабушку? Спешим вам сообщить, что в современном мире все поменялось. Теперь этот вид плетения стал более впечатляющим и модным. Он актуален настолько, что даже украсил собой потрясающий знаменитый залив в Сингапуре.

Команда из 50 человек провела два месяца, скручивая двойные плетеные полиэфирные нити, чтобы создать это трио светильников, которые взаимодействуют с естественным светом днем и светятся ночью. Каждый из них достигает около 17 м в окружности и почти 100 кг весом.

Идея художественного произведения состоит в том, чтобы нарушить обыденную повседневную жизнь. «При виде парящих и пылающих кружевных объектов на фоне величественных небоскребов и темной воды люди остановятся и посмотрят. Эта сиюминутная пауза в мирской рутине нашей жизни, мы надеемся, даст нам возможность отыскать поэзию вокруг нас», — говорят создатели инсталляции, творческий коллектив Choi+Shine Architects.



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