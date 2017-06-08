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Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья

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Категория: Позитивные новости
Июнь 08, 2017
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На конференции Британская ассоциация сердечно-сосудистых заболеваний представила результаты очень интересного исследования, которое доказывает пользу брака для здоровья человека. Ученые выяснили, что при риске развития сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний семейная жизнь увеличивает шансы человека на выживание.

Пока некоторых из нас все еще мучает вопрос: жениться или нет, — ученые продолжают доказывать, что брак полезен и нужен человеку, так как он продлевает жизни и помогает сохранить здоровье.

По словам одного из авторов исследования доктора Пола Картера, брак снижает влияние на здоровье человека таких негативных факторов, как повышенное содержание в крови холестерина, повышение артериального давления и прочих проблем, которые могут вызвать болезни сердца. Ученые объясняют это тем, что любимый человек может настоять на более правильном питании, что, например, приведет к снижению в крови холестерина, уменьшению веса и др.

В исследовании британцев приняли участие порядка миллиона человек с разными проблемами со здоровьем. Всего исследование длилось 14 лет. За это время эксперты установили, что шансы женатых/замужних мужчин и женщин, чей возраст уже перешагнул отметку 50 лет, дожить до конца исследования повышались на 16%, если они состояли в браке. Чуть меньше шансов на долгую жизнь было у тех людей, которые жили в гражданском браке.

В любом случае, ученые отмечают, что важен не столько факт официального вступления в брак, сколько присутствие рядом близкого человека, который всегда готов помочь и поддержать.

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