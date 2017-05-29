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Жительница Перми вместо строительства дома арендовала необитаемый остров

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Категория: Позитивные новости
Май 29, 2017
Просмотров: 582
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Как вы думаете, сколько стоит арендовать целый остров? Виола Новоселова из Перми выяснила, что это ненамного дороже, чем строительство дома в популярном у пермяков районе Верхняя Курья. Поэтому женщина арендовала необитаемый остров в Тихом океане сроком на 99 лет. Он входит в архипелаг Фиджи, где снимали фильм «Голубая лагуна».

Предпринимательница планирует построить на острове мини-отель, который займет лишь малую его часть, остальная же территория останется нетронутой. Гостиница будет ориентирована на австралийских и китайских путешественников.

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