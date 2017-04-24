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Подробности Категория: Позитивные новости Апрель 24, 2017 Просмотров: 1

Психологи и неврологи Ливерпульского университета пришли к выводам, что чтение качественной художественной литературы оказывает на мозг эффект реактивного ускорителя. Исследователи просили добровольцев читать оригинальные и упрощенные выдержки из Шекспира, Вордсворта и Элиота.



Реакция мозга на каждое новое слово отслеживалась при помощи магнитно–резонансной томографии. Снимки показали, что оригинальные тексты со сложными метафорами и синтаксисом провоцировали намного более сильный и длительный отклик, требовали большего объема работы мозга и стимулировали респондентов продолжать чтение. Также выяснилось, что чтение поэзии особенно активизирует правое полушарие, в котором хранится автобиографическая память, помогающая читателю увидеть личностный опыт в свете прочитанного.

«Исследования показывают, что литература в силах открывать новые горизонты сознания, формировать мысли, их грани и связи как у молодых, так и у взрослых людей», — заявил профессор английской литературы Филипп Дэвис.

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