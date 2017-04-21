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Получение топлива из углекислого газа с помощью света

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Категория: Позитивные новости
Апрель 21, 2017
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Что если углекислый газ, создаваемый в нашей атмосфере, можно было бы использовать в качестве топлива?

В течение многих лет химики гонялись за катализатором, который мог бы помочь реакции превращения двуокиси углерода в метан, строительный блок для многих видов топлива, - и теперь ученые из Университета Дьюка нашли именно такой катализатор в крошечных наночастицах родия.

Исследователи из Университета Дьюка преобразовали углекислый газ в метан с помощью наночастиц родия, которые используют энергию ультрафиолетового света для катализа превращения двуокиси углерода в метан.

Родий является одним из редчайших элементов Земли, но, по словам учёных из Университета Дьюка, он играет ключевую роль в нашей повседневной жизни, ускоряя реакции в промышленных процессах, таких как приготовление детергентов или наркотиков. Родий также помогает разрушать токсичные загрязняющие вещества в каталитических конвертерах наших автомобилей.

Получение топлива из углекислого газа с помощью света

Важным является тот факт, что ученые использовали свет для питания реакции. Когда аспирант Сяо Чжан (Xiao Zhang) пытался нагревать наночастицы до 300 градусов Цельсия, в результате реакции действительно производился метан, также, как и равное количество ядовитого угарного газа. Но когда он вместо этого использовал мощную ультрафиолетовую светодиодную лампу, после реакции почти полностью получился метан.

Джи Лиу (Jie Liu), профессор химии и соавтор статьи, сказал в своем заявлении: «Тот факт, что вы можете использовать свет, чтобы влиять на конкретный путь реакции, очень важен. Это открытие действительно улучшит понимание катализа».

Теперь ученые надеются найти способ использовать естественный солнечный свет в реакции, который, по словам Университета Дьюка, будет «потенциальным благом для альтернативной энергии».

Это исследование было опубликовано журналом Nature Communications.

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