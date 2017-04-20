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Подробности Категория: Позитивные новости Апрель 20, 2017 Просмотров: 7

Японским ученым Медицинской школы Ниппон в Токио удалось научно доказать, что прогулки по лесу увеличивают активность иммунных клеток-киллеров, реагирующих на вирусные инфекции и на раннее формирование опухолей.

Вывод помогло сделать то, что в регулярные исследования физиологического и психологического эффекта от лесных прогулок японские власти вложили 4 миллиона долларов в период с 2004 по 2012 год.

Профессор Цин Ли измерял активность иммунных клеток-киллеров человека до прогулки по лесу и после нее. Оказалось, что у людей существенно возрастала активность этих клеток в течение недели после прогулки. Ученый отметил, что положительный эффект от терапии лесом, или «синрин-йоку», как ее называют японцы, сохранялся в течение месяца.

В исследовании участвовали 280 человек в возрасте 20-25 лет. Они помогли ученым понять, что пребывание в лесу снижает уровень кортизола – гормона стресса. Повышенный уровень его может приводить к появлению лишнего веса, бессоннице, болезням сердца, преждевременному старению. Чтобы получить положительный эффект, достаточно прогуляться по лесу в течение получаса.

Плюс ко всему, в лесной атмосфере содержатся фитонциды – особые вещества, которые способны уничтожать и подавлять размножение болезнетворных микробов. Прогулки по лесу могут поправить здоровье еще и благодаря тому, что они уменьшают частоту сердечных сокращений, снижают кровяное давление, улучшают самочувствие в целом. Двигаться активно для этого не надо, достаточно просто прогуляться среди деревьев или посидеть под ними.

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