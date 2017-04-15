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Подробности Категория: Позитивные новости Апрель 15, 2017 Просмотров: 4

Физики из университета Беркли и Массачусетского технологического института представили прибор для извлечения воды из воздуха. Устройство собирает до нескольких литров воды в день даже в условиях засушливого климата, используя только энергию солнца. Физики из университета Беркли и Массачусетского технологического института представили прибор для извлечения воды из воздуха. Устройство собирает до нескольких литров воды в день даже в условиях засушливого климата, используя только энергию солнца.

Разработанный американскими учеными прототип вырабатывает до 2,8 литров воды из воздуха за 12 часов даже в условиях пустыни Мохаве. Такого количества жидкости достаточно, чтобы обеспечить одного человека водой на сутки.

Устройство представляет собой резервуар, внутри которого расположены поглощающая солнечную энергию панель и обкладка конденсатора. Между ними зажат один килограмм измельченных частиц металл-органических каркасов (МОКов) из циркония и адипиновой кислоты. Ученые обнаружили, что МОКи из таких материалов эффективно поглощает молекулы воды. Воздух проходит сквозь пористую массу МОКов, в результате чего молекулы воды крепятся к их внутренней поверхности. Под воздействием света и солнечного тепла пары воды покидают МОКи и конденсируются в отдельном резервуаре, подключенному к системе опреснения.

UC Berkeley and Berkeley Lab

«Наше устройство позволит одному человеку выжить в пустыне», — заявил один из авторов исследования профессор Омар Яги. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science. Ученые не планируют останавливаться на достигнутом. Созданный ими прототип поглощает воду лишь на 20% составляющую его собственный вес, однако теоретически этот показатель можно повысить до 40%. Также физики собираются сделать прибор более эффективным в условиях повышенной и пониженной влажности.

Две трети мирового населения ежегодно сталкивается с нехваткой питьевой воды. При этом в воздухе сосредоточено около 13 000 трлн литров жидкости. Физики предполагают, что в будущем у каждого дома будет собственная система пассивной выработки воды из воздуха. В комплекте с солнечными панелями это позволит сделать жилище максимально автономным. В октябре стартап Zero Mass Water представил солнечные панели, которые собирают воду из воздуха, затем очищают ее, обогащают минералами и поставляют жителям развивающихся стран. Одной солнечной панели хватит, чтобы обеспечить питьевой водой семью из четырех человек. Источник



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