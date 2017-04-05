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Подробности Категория: Позитивные новости Апрель 05, 2017 Просмотров: 110

Ученые из University of Manchester опубликовали статью в журнале Nature Nanotechnology с результатами эксперимента по изготовлению мембран из графен–оксида. С помощью этих мембран морская вода была отфильтрована от солей, наночастиц и органических молекул до чистоты питьевой воды.

Группа ученых показала как при погружении в воду графен–оксид набухает и задерживает частицы соли и другие крупные молекулы. Они создали сито, в котором величину набухания можно контролировать. С помощью такого сита можно отфильтровывать до 97% NaCl.

Такое сито может производиться в промышленных масштабах и обеспечить питьевой водой около 663 миллиона человек не имеющих источника питьевой воды близко к дому.

Профессор Рахул Наир (Rahul Nair), один из ученых, участвовавших в исследовании, сказал, что создание «мембран с равномерным размером пор до атомного масштаба» является значительным шагом.

Это исследование может открыть двери для эффективной и менее дорогостоящей технологии опреснения воды, что, по мнению университета, имеет решающее значение, поскольку изменение климата приводит к истощению водоснабжения в современных городах.

Примерно через восемь лет 14 процентов населения мира может столкнуться с дефицитом воды, согласно оценкам Организации Объединенных Наций, и не все страны смогут позволить себе крупные, дорогостоящие опреснительные установки для поддержки своих граждан.

Университет говорит, что технология использования графена, проводимая учеными, может революционизировать фильтрацию воды во всем мире, предлагая доступный вариант для развивающихся стран.

Исследователи считают, что их открытие может быть расширено для более широкого использования. В своем заявлении Наир отметил: «Это первый неоспоримый эксперимент в этом режиме. Мы также продемонстрировали, что существуют реальные возможности для расширения описанного подхода и массового производства мембран на основе графена с требуемыми размерами сита».

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