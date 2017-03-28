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Машинки

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Категория: Позитивные новости
Март 28, 2017
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Всего 9000 беспилотных автомобилей достаточно, чтобы заменить все такси в Нью-Йорке. При этом пассажиры будут ждать автомобиль около 36 секунд и платить всего $0,5 за милю (1,6 километра), подсчитали исследователи Колумбийского университета.

Покупать машину в некоторых городах мира уже сейчас невыгодно. Потребительские привычки меняются прямо на глазах: по всему миру горожане отказываются от личного транспорта. Число американских подростков, которые стремятся получить водительские права в 16 лет, сокращается уже не первый год. Антирекорд был поставлен в 2014 году, когда права в США получили только 1,08 млн 16-летних. Это был самый низкий показатель с 1960 года. Например, в 2009 году права получили 1,72 млн подростков.

Все автогиганты – от Volkswagen до General Motors – ⁠сейчас наперегонки занимаются разработкой и тестированием автопилотов. Конкуренцию им составляют ⁠IT-компании: Google и ⁠Apple. Беспилотник четвертого поколения, который не ⁠потребует ручного управления ни при каких обстоятельствах, сейчас разрабатывает Tesla, и уже представила Ford. Ее Fusion Hybrid оснащен двумя лидарами (оптическими локаторами), радаром и несколько видеокамерами. Но даже если тестирование пройдет удачно, он не поступит в продажу. Ford ставит на рынок беспилотного такси, а не на торговлю автомобилями. К 2021 году компания собирается разработать сервис почасовой аренды таких автомобилей.

На модель каршеринга смотрят и другие автогиганты. General Motors инвестировала $500 млн в сервис Lyft, конкурента Uber. Там полагают, что смогут найти промежуточный вариант для потребителей, которые не хотят тратиться на содержание машины, но и не готовы отказаться от нее совсем – это сервис понедельной аренды автомобилей, который уже запущен в Сан-Франциско. Toyota Motor Corp. вложилась в сам Uber, Volkswagen Group инвестировала $300 млн в Gett, а BMW – в американскую компанию Scoop Technologies, которая предоставляет корпоративный сервис перевозок.

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