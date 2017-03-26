Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Март 26, 2017 Просмотров: 757

Будущее понемногу наступает, Особенно это заметно медицине. Большинство людей на планете имеют дефекты зрения, теперь их можно будет исправить без ношения очков и без хирургических операций. Читайте подробности об удивительном изобретении, которая станет доступным уже со следующего года.

Доктор Гарт Уэбб заявляет, что изобрел новый, абсолютно совершенный вид линз. Это устройство –новый тип линзы, которая имплантируется внутрь глаза и устраняет все дефекты зрения. Операция может быть выполнена без госпитализации и даже без анестезии! Искусственная линза имплантируется в клинике. В глаз вводится физиологический раствор, который через десять секунд присоединится к глазу, и обеспечит идеальное зрение. По словам изобретателя, это не только надежно, но, к тому же, дает потрясающий эффект. Зрение, восстановленное с помощью этих специальных линз, которые будут оставаться внутри глаза и не должны удаляться (как в случае с контактными линзами) гарантируется в три раза выше, чем у тех, кто показывает результат 20 из 20 по таблице Снеллена. Как сообщает доктор Уэбб, такие линзы только практичны, быстро устанавливаются и очень удобны, но и безопаснее, чем лазерная хирургия, которая может привести к осложнениям в случае удаления здоровой ткани роговицы. Новые линзы не вызовут никаких осложнений, а при их имплантации не будут удалены, даже частично, роговичные ткани.



Те, кто поставит себе революционные бионические линзы, никогда не будут страдать от катаракты. Это еще один положительный факт, который хотел уточнить изобретатель. Очень скоро начнутся эксперименты, сначала на животных, а затем и на людях. По словам доктора Уэбба, работа над новыми бионическими линзами длилась 8 лет и с 2017 года линзы будут доступны для пациентов. Условием использования новых линз для людей с проблемами зрения является возраст. Ставить их будут тем, кому исполнилось 25 лет, потому что до этого структура глаза еще не достигла окончательной формы.

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