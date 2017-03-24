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Спать и худеть вполне возможно

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Категория: Позитивные новости
Март 24, 2017
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Исследователи из Нидерландов поделились данным о том, что смогли обнаружить удивительный способ, позволяющий худеть во сне.

Чтобы добиться этого, нужно только спать с открытым окном. Благодаря этому, температура воздуха в помещении опускается, что приводит к легкому охлаждению тела. Это, в свою очередь, ускоряет метаболизм и помогает эффективно избавляться от лишних килограммов. В научной статье специалистов, которую они опубликовали в издании BMJ Open Diabetes & Care, свежий воздух может по-настоящему оказывать воздействие на развитие ожирения. Так происходит от того, что организм теряет значительную часть энергии при низкой температуре окружающей среды.

Еще одним положительным воздействием сна с открытым окном является то, что он влияет на риск развития сахарного диабета, который, к слову, часто бывает последствием ожирения.

По словам ученых, сон с открытым окном или форточкой положительно сказывается на тонусе организма, помогает закаляться и заметно реже болеть. Имея намерение оздоровиться, нужно не переусердствовать, так как сон в слишком холодном помещении приведет к тому, что человек заболеет. Следуя методике, необходимо адекватно оценивать климат и погоду за окном.

Если подойти к процессу с умом, можно тонизировать организм, ускорить обмен веществ, лучше высыпаться. Это все потому, что сон на свежем воздухе дает большее ощущение отдыха и позволяет чувствовать себя бодрее с утра, чем если спать с закрытыми окнами.

Кстати, ранее ученые доказали еще и то, что свежий воздух делает увереннее в себе. Это ли ни дополнительный повод открывать форточку на ночь?

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