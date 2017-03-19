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Подробности Категория: Позитивные новости Март 19, 2017 Просмотров: 308

Те, кто едят больше овощей в течение дня, испытывают меньше стресса по сравнению с теми, кто практически не ест их. Помогают ли овощи от стресса на самом деле?

По словам ученых из Университета Сиднея (Австралия), которые провели новое исследование, люди, съедающие до четырех ежедневных порций овощей, имели на 12 процентов более низкий уровень стресса, чем те, кто съедал на одну порцию меньше.

Работа была основана на предыдущих работах исследователей, которые обнаружили, что темные зеленые листовые овощи, такие как шпинат, богаты фолиевой кислотой, которая увеличивает выработку сеторонина и допамина.

В рамках исследования ученые наблюдали за 60 тысячами австралийцев в возрасте от 45 лет и старше. У них измеряли количество съеденных фруктов и овощей, обращали внимание на образ жизни и уровень психологического стресса.

В итоге, исследователи обнаружили, что участники, которые съедали от трех до четырех порций овощей в день, имели на 12 процентов более низкий уровень стресса, чем те, кто не ели эти продукты совсем или съедали одну порцию.

При потреблении от пяти до семи порций в день риск развития стресса снижался на 14 процентов.

Оказалось, что выгода от потребления овощей особенно касалась женщин. Те дамы, которые съедали от трех до четырех ежедневных порций, снижали уровень стресса на 18 процентов.

Еще одним моментом, который обнаружили австралийские ученые, оказалось то, что при приготовлении пищи дома, люди потребляют больше фруктов и овощей, избегая вредных для здоровья блюд.

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