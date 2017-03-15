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Дети позволяют прожить дольше

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Категория: Позитивные новости
Март 15, 2017
Просмотров: 301
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Люди, имеющие детей, живут заметно дольше. Такой вывод сделали шведские исследователи, которые наблюдали за полутора миллионами жителей страны. Дети продлевают жизнь человека.

Специалисты изучили данные по продолжительности жизни мужчин и женщин, которые родились в промежуток между 1911 и 1925 годами и достигли 60 лет – 704 тысячами мужчин и 725 тысячами женщин. После проведенной аналитики они пришли к выводу, что люди, имевшие хотя бы одного ребенка, жили дольше бездетных.

В исследовании говорится, что в возрасте 60 лет разница в ожидаемой продолжительности жизни для мужчин составляла два года, а для дам – полтора года. К восьмидесяти годам у мужчин с детьми в запасе оказывались семь лет и восемь месяцев, а у бездетных – только семь лет. Что касается женщин, то для них эти показатели были девять лет и шесть месяцев против восьми лет и одиннадцати месяцев.

То, как отсутствие детей отражается на жизни мужчин, связано с тем, что представители сильного пола часто полагаются не только на себя. В жизни им обязательно нужна опора в лице жены или ребенка, чтобы был какой-то смысл существования.

Важно заметить, что исследователи не утверждают, будто именно дети – это ключ к долголетию. Предположительно, разницу в запасе возраста можно объяснить финансовой и другой помощью, которую дети оказывают родителям. Кроме того, можно предположить, что бездетные люди чаще ведут менее здоровый образ жизни по сравнению с теми, у кого есть хотя бы один ребенок.

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