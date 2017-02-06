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Подробности Категория: Позитивные новости Февраль 06, 2017 Просмотров: 53

Испанские ученые опубликовали исследование, по результатам которого оказалось, что люди, живущие на большой высоте над уровнем моря, крайне редко болеют диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Горы спасают людей от множества заболеваний.

В работе ученые проанализировали медицинские карты нескольких тысяч человек. Все добровольцы на начало исследования в 1999 году были абсолютно здоровы. С этого года они сообщали информацию о своем здоровье исследователям два раза в год.

Результаты показали, что чем выше жил участник исследования, тем ниже у него была вероятность метаболического синдрома. И риск нарушения не зависел от того, страдали ли от него другие члены семьи или нет. Отметим, что при развитии синдрома у людей чаще, чем у других, развиваются проблемы с сердцем.

А другой эксперимент показал, что люди, что живут высоко в горах, редко полнеют. И чем выше живет человек, тем ниже у него оказывается риск ожирения. Ученые из Мэриленда изучили группу людей, живущих на разной высоте и сделали вывод, что чем выше живет человек, тем меньше у него вредных привычек, больше физических нагрузок и более правильное питание. Все это в сочетании благоприятно сказывается на общем состоянии здоровья. Высота, как убеждены авторы исследования, оказывает влияние на гормоны, которые отвечают за аппетит человека, его рост и количество сжигаемых калорий. Это замечают и туристы, которые отправляются в горы. По их словам, в первые недели они сжигают больше всего калорий.

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