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Подробности Категория: Позитивные новости Февраль 04, 2017 Просмотров: 36

Ученые из Университетов Киото и Осаки, Института естественных наук «Рикэн» и Медицинского центра Кобе сейчас готовятся к проведению первой операции по пересадке тканей сетчатки глаза, выращенных с помощью индуцированных стволовых клеток. Клиническое исследование перед проведением операции пройдет в первой половине 2017 года, на что уже получено одобрение от экспертного комитета Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Медики планируют провести пересадку ткани глазной сетчатки, которую получили с использованием стволовых клеток. Операцию проведут больному с возрастной макулярной дегенерацией, которому грозит слепота. А в качестве донора выступит обладатель особого типа иммунитета, позволяющим приживаться его клеткам в любом организме.

Если операция пройдет успешно, он даст надежду многим больным, которым сейчас грозит слепота.

Кроме того, японцы собираются создать в Японии банк индуцированных стволовых клеток, чтобы ускорить проведение подобных операций. Это важно, так как обычно на выращивание таких клеток из тканей пациента может уходить от шести до десяти месяцев. Банк же поможет сократить время ожидания всего до одного или двух месяцев.

Отметим, что сейчас японские генетики больше всех продвинулись в исследованиях стволовых клеток. Именно они смогли вырастить межвидовой орган – поджелудочную железу крысы в теле другого животного, а именно – мыши.

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