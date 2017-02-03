Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Позитивные новости

Гормон счастья эффективно сжигает жир

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
Подробности
Категория: Позитивные новости
Февраль 03, 2017
Просмотров: 49
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Исследователи из Института Скриппса (США) выяснили, что серотонин, или гормон счастья, помогает сжигать жир. Выяснить это помог эксперимент с участие круглых червей Caenorhabditis elegans, которых часто используют в качестве модельных организмов в биологии. У этих червей простые метаболические системы по сравнению с людьми, но, что удивительно, их мозг способен производить почти те же сигнальные молекулы, что и человеческий.

В работе ученые пытались найти ген, который связан с метаболизмом жиров и серотонином. Но нашли совсем другое. Они обнаружили ген, который программирует нейропептид FLP-7. Исследователи предположили, что этот нейропептид влияет на уровень гормона счастья в мозгу. Для подтверждения теории они пометили FLP-7 флуоресцентным белком и отследили его движение по телу червя.

Эксперименты показали, что FLP-7 образуется при высоком уровне серотонина. Затем он идет в кишечник, где запускается процесс сжигания жиров. Похудение происходило без изменений в аппетите, ухудшения репродуктивности и увеличения физической активности. Чтобы стать стройнее только благодаря этому эффекту, нужно всего шесть недель. Добавлять серотонин в организм искусственным путем для ускорения метаболизма не получится, так как это приводит к серьезным сбоям.

Если у специалистов получится воспроизвести положительный результат эксперимента у людей, они надеются решить проблему избыточного веса.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.