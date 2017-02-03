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Подробности Категория: Позитивные новости Февраль 03, 2017 Просмотров: 49

Исследователи из Института Скриппса (США) выяснили, что серотонин, или гормон счастья, помогает сжигать жир. Выяснить это помог эксперимент с участие круглых червей Caenorhabditis elegans, которых часто используют в качестве модельных организмов в биологии. У этих червей простые метаболические системы по сравнению с людьми, но, что удивительно, их мозг способен производить почти те же сигнальные молекулы, что и человеческий.

В работе ученые пытались найти ген, который связан с метаболизмом жиров и серотонином. Но нашли совсем другое. Они обнаружили ген, который программирует нейропептид FLP-7. Исследователи предположили, что этот нейропептид влияет на уровень гормона счастья в мозгу. Для подтверждения теории они пометили FLP-7 флуоресцентным белком и отследили его движение по телу червя.

Эксперименты показали, что FLP-7 образуется при высоком уровне серотонина. Затем он идет в кишечник, где запускается процесс сжигания жиров. Похудение происходило без изменений в аппетите, ухудшения репродуктивности и увеличения физической активности. Чтобы стать стройнее только благодаря этому эффекту, нужно всего шесть недель. Добавлять серотонин в организм искусственным путем для ускорения метаболизма не получится, так как это приводит к серьезным сбоям.

Если у специалистов получится воспроизвести положительный результат эксперимента у людей, они надеются решить проблему избыточного веса.

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