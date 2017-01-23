Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Позитивные новости

Новый трехмерный графен оказался в 10 раз прочнее стали

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
Подробности
Категория: Позитивные новости
Январь 23, 2017
Просмотров: 108
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

О свойствах графена, кажется, уже известно все: он обладает уникальной проводимостью, теплопроводностью, оптическими и химическими свойствами. Теперь ученые Массачусетского технологического института решили добавить двумерной графеновой структуре еще одно измерение. Разработанный ими материал, напоминающий 3D-губку, имеет всего лишь 5 % плотности от стали и при этом прочнее ее в 10 раз.

Как известно, графен состоит из двух плоских слоев в атом толщиной, что позволяет растягивать его в ширину практически до бесконечности. Однако, чтобы превратить графен в строительный материал, пришлось придать ему трехмерную структуру.

Команда ученых MIT сосредоточила внимание не только на самом материале, но и на его геометрической конфигурации. Для этого им пришлось проанализировать поведение графена вплоть до атомного уровня. Полученные данные они использовали для создания соответствующей математической модели, чтобы имитировать механические нагрузки – разрыв и сжатие.

grafenovaya-3d-struktura_sm

Ученые обнаружили, что при нагреве и определенном давлении чешуйки графена формируют стабильную пористую структуру, напоминающую кораллы с большой площадью поверхности по отношению к объему. При определенном воздействии двухмерный графен может принимать различные жесткие формы (подобно листу бумаги) – цилиндра, гофра и т. д., выдерживающие высокие нагрузки.

Используя полученные результаты, были напечатаны 3D-модели высокого разрешения различных конфигураций, показавшие удивительные результаты во время тестов. Как заявляют исследователи, помимо создания трехмерных графеновых структур, технология применима и для других материалов, начиная с полимеров и заканчивая бетоном. Новые материалы обеспечат не только повышенную твердость и малый вес, но и улучшенные теплоизоляционные свойства.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.