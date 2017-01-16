Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Январь 16, 2017 Просмотров: 200

Словенец Мартин Стрел — профессиональный гитарист. Ему 62 года, он любит плотно поесть и выпить пива или вина; неудивительно, что у него животик. При этом Стрел — один лучших спортсменов планеты. Он — пловец на сверхдлинные дистанции.

Мартин Стрел — автор мировых рекордов на грани человеческих возможностей: он проплыл от истока до устья пять крупнейших рек планеты: Миссисипи, Парану, Янцзы, Дунай и Амазонку. Он плавает свои супер-марафоны не ради денег или рекордов, а чтобы привлечь внимание к ужасному состоянию наших рек и природы в целом. Чтобы сплотить людей разных национальностей. Чтобы мы задумались о возможностях нашего тела и нашего духа. Получается, что Мартин Стрел плавает ради всех нас.

В одном из интервью Мартин рассказывал, что когда он был маленьким, его отец, как и многие вокруг, сильно пил, а напившись, гонялся за сыном с цепью или палкой. Единственным спасением для Мартина стала вода — он прятался от отца в реке. Так в шесть лет он научился плавать, а вода стала его другом на всю жизнь. «Когда я был маленький, вода в реках была чистая, в ней водились крабы и рыба. Но потом стали строить новые дороги, и маленькие речушки и ручьи погибли. Все крабы и рыбы в них вымерли, даже водоросли там больше не растут. Тогда я решил, что будут плавать, чтобы привлечь внимание людей к проблеме воды. Мы должны что-то с этим сделать, иначе нам никогда не оправдаться перед внуками».

Мартин Стрел плавал все больше и больше, по многу часов в день, и постепенно перешел к сверхдлинным дистанциям. Он переплыл несколько морских проливов, но говорит, что больше любит пресную воду, которая не так разъедает кожу. В 2000 году он проплыл весь Дунай, 3004 километра, за 58 дней, и отметил наступление нового века мировым рекордом. На следующий год на Дунае он поставил еще один рекорд — плыл без остановки в течение 84 часов. В 2002 — Миссисипи (3979 км, 68 дней); Стрел первым в мире проплыл всю реку от истока до устья, а свой марафон посвятил жертвам 11 сентября. В 2003 году ему покорилась река Парана в Аргентине, в 2004 — Янцзы (и снова рекорд). И наконец, в 2007 настал черед длиннейшей реки мира, Амазонки: 5268 км, 66 дней.

Практически все говорили, что Стрел — сумасшедший, и что это невыполнимая затея. Амазонка — не просто самая длинная река в мире, она самая опасная. Мартин Стрел очень серьезно рисковал, но совершил невыполнимое, чтобы привлечь внимание мира к проблеме исчезновения тропических лесов. Документальный фильм «Big River Man» был показан по Discovery Channel и собрал кучу всевозможных кинопризов.

Как он это делает? Как можно плыть по 12 часов в сутки много дней подряд?

Мартин Стрел говорит, что преодолевать боль научился во время заплыва по Дунаю. Однажды, находясь в воде, он «поймал» особое медитативное состояние полной сосредоточенности, когда боль просто перестает ощущаться. Так он может плыть час за часом, останавливаясь, только чтобы пополнить запасы калорий — за каждый день такого заплыва он теряет по нескольку килограммов. «Майкл Фелпс, конечно, плавает быстрее меня в бассейне, — смеется Стрел, — но в заплыве по реке ему со мной не тягаться. Он слишком тощий».

Заплыв по реке должен быть хорошо подготовлен. Во-первых, нужен правильный настрой. Голова должна быть ясной с начала и до самого конца. Прежде чем нырнуть в воду, надо узнать, какие государства ты проплываешь, на каких языках там говорят, каков состав воды и ее качество, какие животные там водятся. Надо учитывать климат и температуру, рассчитать, сколько необходимо калорий в день, что есть, что пить. И надо попытаться заранее подумать об опасностях, которые могут тебя подстерегать.

Но даже все тщательно спланировав, от всех опасностей Мартин уберечься не смог. На Миссисипи молния ударил в буй, мимо которого он в этот момент проплывал. Удар был такой силы, что Мартина подбросило в воздух и он потерял сознание. Группа сопровождения решила, что он погиб, но через пару минут Стрел очнулся и поплыл дальше. На Амазонке его атаковали пираньи, которых он не заметил в мутной воде — в мгновение ока они отгрызли у него со спины несколько больших кусков, это была адская боль, как будто спина в огне. «Они очень быстро едят», — смеется Мартин. Тем не менее, таких эпизодов в его странствиях на удивление мало. Стрел говорит, что не боится животных. «Просто надо сохранять дружелюбие. Если у тебя спокойный ум, ты может плавать в самых опасных водах мира. Акулы, например, меня игнорируют. Крокодилы тоже. Они не агрессивные, но надо знать их повадки». Стрел говорит, что сам стал наполовину животным. «Я могу плавать с кем угодно, потому что я люблю воду и люблю всех, кто живет в ней. Когда ты плывешь, надо слушать природу. Бороться с ней бессмысленно, ее надо уважать и стараться быть ее частью».

Между своими заплывами по рекам Мартин Стрел каждый день проводит в воде по нескольку часов: он тренируется рано утром, вечером и ночью. Он говорит, что вода стала такой же неотъемлемой частью его жизни, как пища или сон. «В воде я меняюсь. Я становлюсь другим. Человек может плавать с рождения и до самого конца жизни».

На что живет Мартин Стрел? В последние годы — читает лекции. «Дома многие мне завидуют, говорят — ты ездишь по всему миру, уже миллионер, наверное! А на что мне миллион? У меня есть дом, есть машина, я не голодаю. Что еще надо человеку? Мы все пьем одну и ту же воду, дышим тем же воздухом, плаваем в тех же реках и морях. Чем проще жизнь, тем лучше. Самые прекрасны отношения между людьми я видел в джунглях. У людей там нет денег, и они любят друг друга. Их жизнь спокойна, любой придет на помощь, они как одна большая семья. Мы все должны так жить».

Не боится ли Мартин Стрел постареть? «Старости не существует, ни в 70, ни в 80, ни в 90 лет. Это все у нас в голове. Надо питаться разумно, каждый день нагружать свой ум и работать с правильными людьми».

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