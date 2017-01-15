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Кариес впервые излечили по-настоящему

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Категория: Позитивные новости
Январь 15, 2017
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 Британские исследователи обнаружили, что экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера способствует естественному заращению кариозных полостей в зубах мышей. С его помощью можно добиться настоящего излечения кариеса, в отличие от симптоматической помощи, которую дает пломбирование. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Кариес — это разрушение твердых тканей зуба под действием кислоты, которую вырабатывают бактерии ротовой полости. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в какой-либо момент жизни с этим заболеванием сталкивается почти каждый взрослый человек. При увеличении дефекта зуба он может дойти до его мягких тканей и вызывать их воспаление — пульпит. Стволовые клетки пульпы могут естественным образом выработать небольшой слой дентина (основного вещества зуба), но закрыть всю кариозную полость они не в состоянии, поскольку их активность подавляет фермент киназа 3 гликогенсинтазы (GSK-3). Этот же фермент играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера, сахарного диабета 2 типа, воспаления, онкологических заболеваний и биполярного расстройства. В настоящее время синтезированы несколько низкомолекулярных ингибиторов GSK-3, один из них — тидеглусиб — проходит клинические испытания при болезни Альцгеймера.

Учитывая роль этого фермента в развитии кариеса, сотрудники Лондонского королевского колледжа испытали три его антагониста — BIO, CHIR99021 и тидеглусиб — на мышах с искусственными дефектами больших коренных зубов. В эти дефекты помещали биоразлагаемую коллагеновую губку с препаратом, которая рассасывалась по мере роста дентина.

Выяснилось, что все препараты способствовали росту дентина в кариозной полости. Пульпа при этом сохраняла жизнеспособность и не имела признаков атрофии, чего у животных из контрольной группы не наблюдалось. При этом использование тидеглусиба приводило к полному устранению дефекта зуба. Системных эффектов препараты не производили. Таким образом, антагонисты GSK-3 эффективно запускают процессы естественного восстановления зуба, исключая потребность в пломбировании, заключили ученые.

По словам ведущего автора работы Пола Шарпа (Paul Sharpe), учитывая то, что коллагеновая губка одобрена к применению в медицине, а безопасность тидеглусиба подтверждена в ранних клинических испытаниях, новый метод терапии кариеса может войти в практику уже довольно скоро. Простота этого метода позволит применять его в условиях любого стоматологического кабинета.

Это не первый случай, когда у лекарств находились принципиально новые показания к применению. Из существующих препаратов хорошим примером может служить миноксидил, который был разработан как гипотензивное средство, а оказался эффективным стимулятором роста волос. Недавние эксперименты показали, что сочетание противодиабетического препарата метформина и лекарства от гипертонии сиросингопина обладает противораковым эффектом. Такое же свойство обнаружилось у противовоспалительного средства диклофенака.

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