Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Январь 04, 2017 Просмотров: 69

Если путешествия — ваша страсть, то эта новость однозначно для вас. Итальянские ученые в течение 10 лет изучали воздействие моря на наши эмоции и выяснили, что оно вызывает повышение уровня гормона счастья.

Мы публикуем объяснения из книги Уоллеса Николса «Голубой разум», почему море делает нас счастливее.

Синий цвет вызывает ощущение покоя

Синий цвет снижает кровяное давление и замедляет сердцебиение, тем самым снимая у человека эмоциональное напряжение. Наверняка именно поэтому он является любимым цветом населения Земли, что показывают ежегодные опросы.

Долгое нахождение на берегу разгружает подсознание

Как выяснилось, чтобы успокоить подсознание, достаточно просто смотреть на морской пейзаж. Восприятие природных образов заставляет активизироваться некоторые частички нашего мозга, что ведет к восстановлению эмоциональной стабильности и вызывает счастливые воспоминания.

Вода освежает уставший мозг

В исследовании 1995 года, напечатанном в журнале Environmental Psychology, были проанализированы степени концентрации двух групп студентов: одна находилась в комнате с видами на морские пейзажи, другая — на городские. Первая группа не только дала гораздо более высокие результаты, но и показала большую сосредоточенность во время эксперимента.

Соприкосновение с водой вызывают удовольствие

Согласно ответам измерителя счастья — приложения Mappiness, люди чувствуют себя спокойнее, когда они находятся под открытым небом, а счастливее (5,2%) — когда чувствуют соприкосновение воды со своим телом.

Вода — это часть естественной среды обитания человека

Мы соединены с водой с самого начала нашей жизни. Человеческое тело состоит в среднем на 75% из воды, и поддержание гидратации организма — это основное правило для идеального функционирования наших органов.

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