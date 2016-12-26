Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 26, 2016 Просмотров: 7

Кутайте своих детей теплее и отправляйтесь с ними на улицу. Зимние игры – это не только интересное, но и очень полезное для здоровья занятие малыша.

Смена времен года для детей – это развитие воображения. Потому что летние, осенние, весенние и зимние игры на улице совершенно не похожи друг на друга.

Зимой нельзя пускать кораблики по ручейкам, весной не поиграть свежей легкой опавшей листвой, летом не построить снежную крепость, а осенью уже не принято играть в быстрые летние игры. С появлением снега и льда возникают новые проблемы, решение которых развивает ребенка. Малыши стараются удержать равновесие, идя по скользкому льду, дети постарше на скорость забираются на снежные горки. А еще зимой можно рисовать подкрашенной водой прямо на снеге! Разве есть дети, которым не нравится такая шалость?

Зимние игры – это нагрузка на различные мышцы ребенка: карабканье вверх на снежные горки полезно для мышц ног, а лепка снеговика и снежный бой заставят малыша работать руками.

Как бы не было чисто дома, свежий воздух всегда полезен. Особенно в тех случаях, когда несколько детей играют вместе. В помещениях с приходом холодных дней воздух становится сухим, окна часто открываются, поэтому стоячий воздух полон бактерий. Именно поэтому в поисках здоровья нужно чаще выходить на свежий воздух и не опасаться простуды и ОРВИ.

Несмотря на то, что солнце зимой не припекает, полезный для роста и развития ребенка витамин D он все же помогает выработать.

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