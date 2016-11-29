Позитивные новости

/ 0 Рейтинг:/ 0

Плохо Отлично

Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 29, 2016 Просмотров: 6

Год подходит к концу – самое время подводить итоги. В этой статье мы решили представить нашим читателям подборку совершённых за это время изобретений, которые сделали наш мир хоть немного лучше, безопасней или интересней.

Левитирующая лампочка

Эта светодиодная лампочка висит в воздухе, да ещё и вращается, получая энергию из воздуха. Принцип её работы заключается в действии магнитных полей: лампаочка летает над небольшим деревянным основанием, в которое встроены магниты. Изобретатели уверяют, что такая лампа может проработать больше 22 лет.

Складной велосипедный шлем Morpher

ДТП с участием велосипедистов – совсем не редкость. А много ли вы видели велосипедистов в шлемах? А всё из-за того, что обычные шлемы слишком громоздки, их не запихнуть в рюкзак или сумку и носить в руках очень неудобно. И вот, наконец, появился компактный вариант, который по безопасности ничем не уступает обычным шлемам.

Солнечные панели, заменяющие крышу

Теперь не нужно устанавливать на крыше громоздкие панели, которые совсем не украшают внешний вид дома. Отныне солнечные панели – это и есть крыша. Эстетично, экономно и экологично.

Обувь с самозавязывающимися шнурками

Благодаря компании Nike кроссовки из культового фантастического фильма «Назад в будущее» стали реальностью.

Футбольные поля неправильной формы

В большом городе сложно найти кусок земли в виде правильного прямоугольника, где можно устроить футбольное поле в классическом понимании. А мальчишкам всё равно надо где-то играть. И таиландская фирма недвижимости AP нашла выход – используя аэрофотосъёмку, они нашли несколько участков неправильной формы, оборудовали их и детям, судя по всему, идея пришлась очень даже по вкусу.

Шлем виртуальной реальности PlayStation VR

Этот шлем произвёл настоящую революцию, открыв геймерам новый, более простой способ попасть в виртуальную реальность.

Ингаляторы для медицинской марихуаны

Ингаляторы Hmbldt Vape Pens с большим успехом заменяют таблетки от бессонницы и головной боли.

Умный будильник Hello Sense

Это не будильник – не враг вашего сна, а совсем наоборот. Он измеряет уровень освещённости, влажности, температуры в вашей спальне, помогая создать самый подходящий для здорового сна микроклимат. Кроме того, он мониторит фазы вашего сна, чтобы разбудить вас в самый подходящий момент, чтобы вы чувствовали себя наиболее отдохнувшим.

Шины, вращающиеся во всех направлениях

Как оказалось, колесо тоже можно изобрести заново. Сферические шины Eagle 360 позволят машинам двигаться совершенно по-новому, в частности вбок, что навсегда изменит представление о параллельной парковке.

Посуда для людей, страдающих болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, связанными с пониженными когнитивными способностями

Эта посуда позволяет сделать прием пищи для таких людей проще и безопаснее.

Многофункциональные убежища

Компания Ikea создала постройки, которые легко перевозятся, собираются, разбираются и могут служить любым целям – от временных жилищ, до полевых госпиталей или складов.

Бесконтактный термометр

Каждый родитель знает, что измерить температуру ребёнку (то есть заставить его сидеть неподвижно несколько минут, чтобы градусник не соскользнул) не так уж просто. Устройство Arc InstaTemp точно определяет температуру тела на расстоянии около 2,5 сантиметров за пару секунд.

Искусственная поджелудочная железа

Устройство MiniMed 670G размером с айфон подсоединяется к телу страдающего диабетом и способно существенно облегчить его жизнь. Оно измеряет уровень сахара в крови каждые пять минут и автоматически подаёт инсулин в случае необходимости.

Детский протез руки, созданный для игр

Протезы IKO оснащены несколькими насадками, предназначенными специально для игр и совместимыми с продукцией компании ЛЕГО.

Умные наушники Apple AirPods

Эти наушники сами определяют, когда вы вставили их в уши и тут же подключаются к вашему айфону.

Персональный очиститель воздуха

Очиститель воздуха Wynd можно поставить на рабочий стол и он удалит из воздуха вокруг вас все вредные вещества.

Источник

Поделиться новостью