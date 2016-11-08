Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 08, 2016 Просмотров: 16

Пожилые люди, которые по 30 минут в день проводят за ловлей рыбы, намного лучше себя чувствуют, чем все остальные. Увлечение рыбной ловлей помогает снизить риск возникновения инфаркта на 50 процентов. Ловля рыбы положительным образом сказывается на здоровье человека. Особенно, если этот человек пожилого возраста, смогли выяснить ученые.

Как нам удалось узнать, существует способ, позволяющий снизить риск получения инфаркта, и, скорее всего, большинству людей он придется по душе. А именно, мы ведем речь о простой рыбалке с удочкой. Ученые провели исследование, результаты которого позволили им доказать, что увлечение рыбной ловлей позволяет снизить риск смерти от инфаркта вдвое. Рыбалка оказалась крайне полезной.

Согласно поступившей информации, исследователи собрали добровольцев, возраст которых составлял от 64 до 75 лет, поделили их на три группы. Первая группа должна была каждый день тратить по 4 часа времени на физкультуру и различные подвижные игры. Добровольцы из второй группы обязаны были каждый день тратить 30 минут на рыбалку или езду на велосипеде. Третья группа просто занималась спортом.

Результаты наблюдений ученных показали, что лучшим способом укрепления здоровья в пожилом возрасте является рыбалка. Как удалось выяснить, время, проведенное на природе, у реки, в тишине, положительно влияет на здоровье пожилых людей.

Остается только добавить, что пора всем на рыбалку, раз она оказывает такое благоприятное влияние на здоровье человека.

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