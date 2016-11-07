Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 07, 2016 Просмотров: 3

Учитывая, что наше ближайшее десятилетие напрямую связано с развитием 4-й промышленной революции, стоит рассказать о прогнозах ученых по этому поводу, в других аспектах жизнедеятельности человека.

И в первую очередь конечно технология объемной печати 3D, - по-настоящему прорывная технология.

«Трехмерное технологическое печатание: Цена самого недорогого трехмерного принтера снизилась с 18 тысяч до четырехсот долларов в течение десяти лет. В то же время трехмерное печатание стало в 100 раз быстрее. Все основные обувные фирмы начали трехмерную печать обуви. Запасные части к самолётам уже трехмерно печатаются в отдалённых аэропортах. Международная космическая станция уже использует трехмерный принтер, он устраняет необходимость в доставке с Земли необходимых многочисленных запчастей.

В конце этого года новые смартфоны получат возможность трехмерного сканирования. Можно будет просканировать свои ноги и «отпечатать» удобную обувь дома. В Китае с помощью трехмерного принтера уже построили полный 6-этажный дом. К 2027 году 10% всех производимых товаров будет создаваться трехмерными принтерами.

Возможности новых бизнесов: Если вы размышляете о производстве нового товара или услуги – спросите себя, понадобятся ли они в будущем. Если да, то нельзя ли начать как можно раньше? Если ваша новая идея не связана с телефоном – забудьте. Практически любая идея, успешная в 20 веке, провалится в 21-ом.

Работа: 70-80% нынешних рабочих мест исчезнет в следующие 20 лет. Будет много новых, но неясно достаточно ли их будет создано за этот период.

Сельское хозяйство: Скоро появится сельскохозяйственный робот стоимостью в 100 долларов. Фермеры стран третьего мира станут просто руководителями вместо тяжелой работы в поле. Аэропоника потребует намного меньше воды. Уже появилась телятина, выращенная из стволовых клеток вне коровы. В 2018 году она будет дешевле натуральной телятины. В настоящее время 30% сельскохозяйственных угодий используется для животноводства. Представьте ситуацию, когда эти площади освободятся. Уже существует несколько новых бизнесов, которые вскоре принесут на рынок протеин из насекомых. Этот протеин лучше чем мясо. Он будет называться «альтернативный источник белков» (поскольку большинство ещё отвергает идею пищи из насекомых).

Уже существует софтвер «Настроения», который может определить в каком вы настроении. К 2020 году будут созданы программы, определяющие по выражению лица когда вы лжете. Представьте себе политические дебаты, когда такая программа покажет вам говорят ли правду.

Электронные деньги bitcoin могут получить широкое распространение уже в этом году и возможно даже станут резервным денежным запасом страны.

Долголетие: В настоящее время средняя продолжительность жизни возрастает каждый год на три месяца. Четыре года назад средняя продолжительность жизни была 79 лет, сейчас она 80. Годовое возрастание само растёт и к 2036 году будет более каждый год возрастать более чем на год. Нынешнее поколение, возможно, будет жить 100 и больше лет.

Образование: По данным «Khan Academy» (учебная организация, созданная в 2006 году специалистом по образованию Салманом Ханом с целью обеспечения всех бесплатным образованием мирового класса. ГГ.), самый дешевый смартфон уже стоит 10 долларов в Африке и Азии. К 2020 году 70% людей будет иметь смартфон. Это значит, каждый получит доступ к лучшему в мире образованию. Каждый ребенок сможет использовать Khan’s Academy для всего, что изучают в школах Первого Мира.

Авторы этого направления утверждают, что их софтвер уже используют в Индонезии и будут выпущены версии на арабском языке, суахили и китайском этим летом, поскольку они видят в этом гигантский потенциал. Изучение английского языка будет бесплатно, чтобы африканские дети овладели беглым английским в течение полугода.

В конце описания своих впечатлений о сингулярности, немецкий инженер Удо Голлуб приводит русскоязычное определение, что такое «технологическая сингулярность» — это гипотетический момент, по прошествии которого, по мнению сторонников данной концепции, технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию, предположительно следующий после создания искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин, интеграции человека с вычислительными машинами, либо значительного скачкообразного увеличения возможностей человеческого мозга за счёт биотехнологий».

И в конце, несколько мнений специалистов в прогнозах развития 4-й промышленной революции: Вернор Виндж считает, что технологическая сингулярность может наступить уже около 2030 года, в то же время Рэймонд Курцвейл даёт 2045 год. На Саммите Сингулярности в 2012 году Стюарт Армстронг собрал оценки экспертов, медианное значение этой выборки составило 2040 год.

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