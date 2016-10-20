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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 20, 2016 Просмотров: 7

Украина присоединится к общему цифровому пространству Евросоюза, что подразумевает отмену платы за мобильный роуминг.

Перспективы использования единого цифрового пространства ЕС - Украина - страны Восточного партнерства обсуждались на министерском заседании инициативы ЕС "Цифровое сообщество" с участием еврокомиссара Гюнтера Оттингера и еврокомиссара Йоханнеса Хана.

"Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, еврокомиссар Оттингер отметил, что именно Украина имеет наибольший в Европе и странах Восточного партнерства потенциал развития цифровой сферы", - говорится в сообщении. Читайте также Европарламент принял закон об отмене роуминга внутри Евросоюза Оттингер отметил важность совместного с Украиной проекта по уменьшению платы в роуминге путем введения общего цифрового пространства. "Мы успешно воплотили проект уменьшения стоимости услуг мобильной связи таким образом, что стоимость в роуминге почти "как дома", - отметил еврокомиссар Оттингер. Глава МЭРТ Степан Кубив отметил, что аналогичный проект должен вскоре заработать также между Европой и Украиной.

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