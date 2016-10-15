Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 15, 2016 Просмотров: 3

Тот, кто жил в некомфортных и тяжелых условиях, кому приходилось делить комнату с несколькими людьми, для кого собственный дом — недостижимая мечта, сейчас растрогаются. Есть люди, которых волнует эта тема, хотя у них с жильем всё в порядке! Прогрессивный архитектор постарался и придумал нечто подобное чуду…

Кирпичи, которые напоминают конструктор LEGO! Гениальность этой идеи сложно переоценить. Проблема жилья актуальна во всём мире, инженеры и архитекторы неустанно пытаются найти подходящие решения.

Новые современные технологии строительства должны быть бюджетными и помочь как можно большему количеству людей обрести свой дом. Кажется, мы на пути к великим переменам!

Мексиканская компания Omega и архитектор Хорхе Капитан разработали идеальный продукт для устранения дефицита жилья. Это кирпичи причудливой формы, напоминающие фрагменты пазла.

Использование этих кирпичиков в строительстве уменьшает время постройки дома на целых 50 %! Благодаря удобной функциональной форме деталей возводить стены может даже ребенок. Не нужно никаких лишних усилий, отпадает надобность промазывать каждый кирпич раствором, вместо этого достаточно залить его в специальную лунку.

В кирпичах предусмотрены специальные отверстия для кабеля, что упрощает его проведение, также есть выемки для труб. Главная цель этого проекта — создать прогрессивную технологию, благодаря которой можно будет обеспечить жильем всех несчастных людей, ютящихся в лачугах и на мусорных свалках. И не только их…

Планируется разработка различных текстур и цветовой гаммы таких чудо-кирпичей. Несколько заводов в Мексике уже подали заявки на приобретение патентов для их массового производства.

Вот как спорится дело! Укладка кирпичей происходит чрезвычайно быстро.

Новые материалы и технологии в строительстве дают надежду тысячам бездомных людей. Изобретение, о котором хочется рассказать всем. Поведай о нём своим друзьям, пусть они знают!

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