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Подробности Категория: Позитивные новости Сентябрь 30, 2016 Просмотров: 15

Жизнь с животными способна положительно влиять на здоровье людей. К такому выводу пришли ученые из Европейского сообщества, которые занимаются изучением состояния здоровья органов дыхания. Они провели эксперимент с участием десяти тысяч человек в возрасте от 26 до 54 лет из четырнадцати разных стран Европы. Животные влияют на здоровье человека — выяснили эксперты.

В итоге, оказалось, что люди, выросшие на ферме, чувствовали себя заметно лучше тех, кто рос в городе. Кроме того, участники, которые провели детство с животными, на 57 процентов реже страдали от аллергии, да и астматики среди таких людей встречались крайне редко.

Исследователи попытались понять, почему так происходит. По их мнению, дети с малого возраста привыкали к бактериям животных, их организм закалялся в этих условиях, иммунитет усиливался, повышалась защита от аллергенов. Исходя из этого, можно предположить, что поэтому здоровье тех, кто рос в селе, было крепче горожан.

Чуть раньше ученые из Волгоградского государственного университета провели исследование, которое доказало, что и от кошек есть польза. Дело в том, что кошачье мурчание нормализует сердечный ритм и давление. Именно такие результаты дал эксперимент с участием 25 студентов. По другим научным данным, кошки действительно могут лечить людей от болезней. Эти животные способны производить несколько видов урчания, помогающие при конкретных заболеваниях. Частота звука при этом колеблется в пределах от 25 до 150 Гц.

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