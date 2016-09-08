Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Позитивные новости

Индийский миллиардер запустил бесплатный 4G-интернет для всей страны

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 
Подробности
Категория: Позитивные новости
Сентябрь 08, 2016
Просмотров: 232
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Самый богатый человек Индии миллиардер Мукеш Амбани запустил в своей стране новый сервис "Reliance Jio" - сеть 4G, которая покрывает 80% территории страны. Во вторник в Нью-Дели устройство в сети Reliance показывало скорость загрузки 21 мегабит в секунду. До конца 2016 года индийцы смогут пользоваться интернетом "Reliance Jio" бесплатно, а после этого он будет стоить 149 рупий в месяц ($ 2,25).

Сейчас лишь пятая часть взрослого населения Индии имеет доступ к сети интернет. Если сеть "Jio" будет успешной, в ближайшие годы сотни миллионов индийцев смогут пользоваться интернетом - в большинстве случаев через смартфоны. Амбани вложил миллиарды в построение почти 100 тысяч телекоммуникационных башен по всей Индии. По его оценкам, "Jio" уже охватывает около 18 тысяч городов и 200 тысяч сел. Его цель состоит в том, чтобы до марта 2017 году интернетом пользовались 90% населения.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Комментарии   

0 #1 D 14.09.2016 16:44
Какой хитрый дядя. Подсадить на Интернет
и поднять продажи смартов 4Ж. А если абстрагироваться - великой души человек.
Цитировать | Сообщить модератору

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2016 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.