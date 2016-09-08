Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Сентябрь 08, 2016 Просмотров: 232

Самый богатый человек Индии миллиардер Мукеш Амбани запустил в своей стране новый сервис "Reliance Jio" - сеть 4G, которая покрывает 80% территории страны. Во вторник в Нью-Дели устройство в сети Reliance показывало скорость загрузки 21 мегабит в секунду. До конца 2016 года индийцы смогут пользоваться интернетом "Reliance Jio" бесплатно, а после этого он будет стоить 149 рупий в месяц ($ 2,25).

Сейчас лишь пятая часть взрослого населения Индии имеет доступ к сети интернет. Если сеть "Jio" будет успешной, в ближайшие годы сотни миллионов индийцев смогут пользоваться интернетом - в большинстве случаев через смартфоны. Амбани вложил миллиарды в построение почти 100 тысяч телекоммуникационных башен по всей Индии. По его оценкам, "Jio" уже охватывает около 18 тысяч городов и 200 тысяч сел. Его цель состоит в том, чтобы до марта 2017 году интернетом пользовались 90% населения.

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