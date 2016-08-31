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Подробности Категория: Позитивные новости Август 31, 2016 Просмотров: 275

Кажется, у тех, кто болен сахарным диабетом, появился шанс избавиться от ежедневных инъекций инсулина — именно так большинство людей, страдающих этим недугом, регулируют уровень сахара в крови. Напомним, что диабет бывает двух видов: врожденный и приобретенный. И если со вторым можно справиться, изменив образ жизни, то с первым этот номер не пройдет.

Современный метод прост, как шприц и укол в попу: диабетики постоянно носят с собой так называемый инсулиновый карандаш, которым измеряется уровень сахара. С его помощью и производится инъекция в случае, если сахар вышел за пределы нормы. Однако наука не стоит на месте.

В новом методе, казалось бы, нет ничего сверхъестественного, однако есть ряд сложностей, которые не позволяли внедрить такой способ ранее. Речь идет о таблетках, которые в плане способа доставки медикамента внутрь организма выглядят куда более привлекательно, чем укол шприцем.

Так что же мешало диабетикам изначально глотать инсулиновые таблетки, справедливо спросишь ты? Всё дело в желудочном соке, который растворяет желатиновую капсулу вместе с белковым гормоном еще до того, как тот успеет принести хоть какую-то пользу. Теперь ученые придумали новую капсулу.

Технология покрытия капсулы называется Cholestosome и позволяет доставлять инсулин в кровь пациента, не давая гормону расщепляться в желудочно-кишечном тракте: специальная липидная формула оболочки эффективно противостоит желудочному соку. Испытания уже провели на лабораторных крысах и получили отличные результаты. Теперь осталось испытать лекарство на людях…

Скорее всего, совсем скоро 420 миллионов диабетиков отложат свои карандаши и будут просто принимать таблетку, возможно, раз в несколько дней. Согласись, это же здорово!

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