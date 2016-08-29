Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Август 29, 2016 Просмотров: 273

Недавнее исследование показало, что музыка может помочь тем людям, которые проходят лечение от рака. Благодаря ей, как говорят ученые, пациенты могут чувствовать улучшение качества их жизни, становиться спокойнее в сложной ситуации.

Недавнее исследование, проведенное Дрексельским университетом (Филадельфия, США), показало, что более трех тысяч пациентов ощутили пользу от музыкальной терапии, чувствовали меньше усталости и тревоги. Некоторые из них отметили падение артериального давления и снижение частоты дыхания, слушая музыку таких стилей, как фолк, кантри, джаз, классическая музыка и другие.

Ведущий автор исследования Джоук Брэдт отметил, что регулярная музыкальная терапия позволяет снизить потребность в анальгетиках и анестетиках, значительно сокращает потери времени на восстановление и госпитализацию.

Нужно провести дополнительные исследования, чтобы окончательно доказать роль музыки в лечении и улучшении состояния онкологических больных. Брэдт рекомендовал больницам и центрам здравоохранения рассмотреть вопрос об использовании музыкальной терапии в процессе лечения онкологических больных.

По словам руководителя медицинского центра Flinders (Южная Австралия) Салли Фрэнсис, музыка помогает пациентам отвлечься от своего состояния и заставляет их чувствовать себя более уверенными в себе. Музыка помогает тем, кто чувствует себя безнадежными из-за их болезни.

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