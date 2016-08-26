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Позитивные новости

В Финляндии запустили беспилотные электромаршрутки

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Категория: Позитивные новости
Август 26, 2016
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 Столица Финляндии получила в своё распоряжение два новеньких беспилотных автобуса, работающих на электричестве. Сайт Yle сообщает, что два пассажирских транспортных средства будут курсировать по району Хернесаари и продолжат катать людей до середины сентября 2016 года.

Автобусы EasyMile EZ10 делают во Франции, производство налажено французским автомобильным концерном Ligier, который работает совместно с индийской компанией Robosoft. Автобусы могут развить скорость до 40 километров в час, но власти финской столицы приняли решение ограничить скорость беспилотников до 10 километров в час в целях соблюдения безопасности дорожного движения. Ранее эти электробусы с автоматическим управлением уже тестировали на французских полигонах и обычных дорогах, но пустить их кататься на улицы вместе с обычными машинами решились только сейчас. Мини-автобусы могут перевозить пассажиров на небольшие расстояния. От станции метро до автобусной остановки, например. Пока так, ведь ещё столько всего необходимо учесть и доработать!

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Финляндия — отличная страна, как нельзя лучше подходящая для обкатки беспилотной техники, ведь местные законы не запрещают роботам возить пассажиров и участвовать в уличном движении автотранспорта. Обкатывай — не хочу.

Финны не единственные люди, которым уже повезло покататься в «умном» автобусе без водителя. Ранее в США начали тестировать и готовить к массовому производству электрический микроавтобус Olli, напечатанный на 3D-принтере, российская компания Volgabus тоже занята разработкой универсальной самоходной и модульной автоплатформы, которую можно будет использовать как для перевозки пассажиров, так и для транспортировки грузов.

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