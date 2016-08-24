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Подробности Категория: Позитивные новости Август 24, 2016 Просмотров: 382

Новое исследование показало, что наряду со средиземноморской диетой средиземноморский образ жизни позволит улучшить психическое здоровье в целом.

Работу провели в Испании среди участников, которые придерживаются средиземноморской диеты с высоким содержанием фруктов и овощей, регулярно делали физические упражнения, были высоко социализированы. В итоге, оказалось, что те, кто придерживаются такого образа жизни, менее подвержены депрессии по сравнению с теми, у кого жизнь совсем другая.

Альмудена Санчес-Вильегас, ведущий автор исследования и адъюнкт-профессор профилактической медицины и общественного здравоохранения Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, отметил, что предыдущие исследования установили связь между средиземноморской диетой и снижением риска развития депрессии. А цель новой работы заключалась в том, чтобы изучить все то же самое, но в целом в отношении средиземноморского образа жизни, не только диеты.

Во время исследования опросили более 11 800 участников, которых спрашивали об их привычках питания, упражнениях, общении, чтобы проверить, насколько они были близки к средиземноморскому образу жизни. Специалисты изучили и их истории болезни, чтобы проверить, ставили ли каждому из участников исследования диагноз «Депрессия» в течение последних 8,5 лет. Оказалось, что только у 806 человек из общего количества диагностировали депрессию.

Исследователи обнаружили, что группа, которая придерживалась средиземноморского образа жизни, имела на 50 процентов меньше вероятность развития депрессии по сравнению с теми, кто жил по-другому.

Если обратиться к предыдущим работам, станет ясно, что депрессии связаны с воспалениями. Но диета, которая включает в себя продукты, богатые питательными веществами (оливковое масло, фрукты, рыба, орехи), может быть ответом на то, как избежать расстройств. Кроме того, физические упражнения стимулируют выработку эндорфинов, благодаря чему люди чувствуют себя лучше.

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