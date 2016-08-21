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Позитивные новости

Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет

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Категория: Позитивные новости
Август 21, 2016
Просмотров: 455
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Группа канадских ученых доказала, что если соблюдать определенные условия, отказаться от вредных привычек, а все свободное время отдавать занятиям спортом – свою жизнь можно продлить на 18 лет. Cпециалисты из Канады установили, что регулярное курение, а так же злоупотребление спиртными напитками приводит к возникновению серьезных болезней, которые в итоге приводят к сокращению продолжительности жизни. При этом исследования проводились исключительно на территории Канады.

По результатам исследования ученые вывели «формулу» увеличения продолжительности жизни. Так, если отказаться от спиртных напитков и табачных изделий, а так же регулярно заниматься спортом и есть только правильную пищу, среднюю продолжительность жизни можно будет увеличить практически на 17,9 лет. Соответственно, вредные привычки сокращают жизнь на 18 лет.

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Комментарии   

0 #2 *Лю* 22.08.2016 06:37
Я понимаю, что даже очевидные вещи порой требуется доказывать. Но это уж слишком очевидно. Вот были бы подробности (какая пища правильная, сколько часов в день заниматься спортом и каким - бегать или штангу тягать, как много от 18 лет отрезает бокал шампанского на Новый год и т.д.), получилось бы уже интересное исследование.
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0 #1 Eric Forge 21.08.2016 10:29
А ЧТО ТАКОЕ "правильную пищу" ?:)
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