Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Август 19, 2016 Просмотров: 582

Дасрат Манджхи (Dasrath Manjhi) – индийский фермер совершил то, что считается выше человеческих сил. Почти два десятилетия он занимался тем, что раскалывал гору высотой около 90 метров с помощью подручных инструментов и все для того, чтобы сделать дорогу для местных жителей.

Жена Дашратха Манджхи, Фалгуни Деви, умерла, не получив своевременной медицинской помощи, поскольку путь от их деревни до ближайшего города, где такая помощь могла быть оказана, составлял свыше 70 км.

Не желая, чтобы кому-либо ещё пришлось разделить участь его жены, Дашратх более 50 лет назад решил сделать дорогу и в одиночку прорубил в отделяющей его деревню от города горе проход длиной 110 метр, шириной 9,1 метр и глубиной 7,6 метра, работая на протяжении 22 лет (с 1960 по 1982 годы), благодаря чему дорога между районами Атри и Вазирганж округа Гая сократилась с 75 до одного километра.

Используя зубило, молоток и лопату он прорыл проход, по которому могли ездить велосипеды и мотоциклы. До этого жителям деревни приходилось часами объезжать окрестности, только чтобы добраться до ближайшего рынка, а дети проходили 8 км, чтобы дойти до школы. Теперь ежедневно по дороге проходят люди из более чем 60-ти деревень.

Вначале люди посмеивались над затеей мужчины, но по мере того, как проходило время, и гора стала разделятся на две половинки, ему чаще стали приходить на помощь.

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